ZMÄTOK v Televíznych novinách: Vincze prečítal správu… Viktor, veď TOTO sme už počuli!

Viktor Vincze bodoval a podaril sa mu slušný brept (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Čaro živého vysielania je v tom, že ak vznikne nejaká chybička, nedá sa vrátiť naspäť. Aktuálne by o tom vedel hovoriť aj Viktor Vincze (32), ktorý včera večer uvádzal Televízne noviny na Markíze. Uviedol reportáž o bývalom šéfovi petržalského súdu a... Potom ju uviedol znova. Ehm, veď to sme už počuli!

Viktor Vincze sa včera večer v Televíznych novinách na Markíze na sekundu poriadne potrápil. Nastala zrejme technická chyba a jemu sa evidentne na čítačke objavoval rovnaký text, aký čítal pri uvádzaní predchádzajúceho príspevku. Rovnakú správu tak prečítal dvakrát.

(Zdroj: Tv Markíza)

„Bývalého séfa petržalského súdu ženú pred súd. Dušana Srogončíka vinia z toho, že manipuloval z prideľovaním spisov...“ uviedol prvú správu Viktor Vincze a kolegyňa ho doplnila: „Jedna z jeho podriadených takto dostala spor o vyše 8 miliónovú televíznu zmenku a Mariánovi Kočnerovi ju aj odklepla. Obvinený sudca vinu odmieta,“ dodala Čimová.

(Zdroj: Tv Markíza)

Ďalšia reportáž už mala byť o Slovenskej špiónke v BBC, no moderátor opäť uviedol správu o Dušanovi Srogončíkovi. „Bývalého séfa petržalského súdu ženú pred súd. Dušana Srogončíka vinia z toho, že manipuloval z prideľovaním spisov...“ zahlásil opäť. To si už zjavne uvedomil, že číta znova to isté. Na chvíľu sa zastavil, pozrel do papierov a už sa mu na čítačke zjavne objavil správny text.

(Zdroj: Tv Markíza)

No hoci Vincze musel v tom momente prežívať nepríjemné chvíle, na jeho tvári by ste nezachytili ani náznak stresu. Zareagoval ako profesionál a situáciu zachránil. Mnohí diváci si tak problém s čítačkou možno ani nevšimli.

Oveľa krušnejšie chvíle prežívali v auguste tohto roka moderátori a technici v jojkárskych Novinách. Relácia sa totiž pasovala s vážnymi technickými problémami. Uprostred čítania správy totiž úplne vypadol zvuk. Niekoľko ďalších minút sa potom Jojka snažila situáciu zachrániť, no nedarilo sa. Vysielanie preto prerušila krátkou reklamou. No k vysielaniu sa viac nevrátila, hoci do konca relácie ešte zostávalo približne 10 minút.