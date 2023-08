PANIKA v živom vysielaní: Nečakaná situácia počas Novín... Museli ich PREDČASNE UKONČIŤ!

Nedeľné spravodajstvo Tv Joj sa pasovalo s problémami. (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Čaro živého vysielania je v tom, že ak niečo nefunguje na 100%, nie je čas ani priestor na nápravu bez toho, aby si to divák nevšimol. Televízia Joj sa včera počas hlavnej spravodajskej relácie pasovala s vážnymi problémami. Tie nedokázala dostať pod kontrolu ani po dlhých minútach. Noviny preto musela ukončiť predčasne, tým to však neskončilo!

Vysielanie spravodajských relácií majú televízie už ako večernú rutinu. Netreba však zabúdať, že ide o priamy prenos, a ten môže veľakrát prekvapiť. Najnovšie si to pripomenuli aj v televízii Joj - konkrétne počas nedeľného vysielania hlavnej spravodajskej relácie. Zatiaľ čo Krimi si diváci mohli vychutnať ešte bez problémov, len čo začali Noviny, odštartovali aj komplikácie.

Prvé si diváci mohli všimnúť už na začiatku relácie. Počas časomiery a úvodnej zvučky praskal zvuk... To však trvalo len chvíľu a ďalej Jojka vysielala bez výraznejších problémov. Tie prišli až o niekoľko minút neskôr a režiséra a technikov poriadne vytrápili. Uprostred čítania správy o nočnom útoku na Ukrajinu úplne vypadol zvuk.

Slová moderátorky Lucie Barmošovej nebolo vôbec počuť a divákom sa naskytol pohľad len na opakujúce sa zábery z miesta činu. Niekoľko ďalších minút sa potom Jojka snažila situáciu zachrániť, no nedarilo sa. Vysielanie preto prerušila krátkou reklamou. No k vysielaniu sa viac nevrátila, hoci do konca relácie ešte zostávalo približne 10 minút.

Namiesto Novín pustila na obrazovky Najlepšie počasie, ktoré mala predtočené... To dokonca nasadila dvakrát. Nielen krátko po 20. hodine, kedy ním vyplnila zostávajúci čas hlavnej spravodajskej relácie, ale aj o 20:30, kedy správy o počasí vysiela bežne. No problémy sa televízii nepodarilo vyriešiť ani do vysielania relácie Šport.

Živé vysielanie tak musela rýchlo presunúť do menšieho štúdia stanice Joj 24, dokonca vysielanie neotvárala klasickou zvučkou. A hneď v úvode moderátorka Lenka Čviriková Hriadelová priznala problémy. „Šport na Jojke vysielame pre technické problémy zo štúdia spravodajskej 24-ky, v každom prípade, dobrý večer,“ zahlásila. No, tvorcovia sa museli počas včerajšieho večera poriadne zapotiť!

