KAUZA, aká u nás nemá obdoby: So známym Čechom sa ROZIŠIEL partner… NEVERA so ženou?!

Medzi Matějom a Danom to začalo iskriť v roku 2017, keď sa prvý menovaný otvorene prihlásil k homosexuálnej orientácii. Pár sa dal dokopy, no a odvtedy to medzi nimi vyzeralo na mimoriadne harmonický pár. Spoločne dokonca zainvestovali do chátrajúceho zámku, ktorý kúpili za 12-miliónov a spoločnými silami (a taktiež aj investíciami) ho začali pomaly rekonštruovať.

Lenže, zazvonil zvonec a rozprávke je koniec. České médiá informovali, že pár išiel definitívne od seba. Za ich rozchodom má byť nevera zo strany 40-ročného herca. Ba čo viac, svojho partnera mal podviesť so ženou. Dan si už údajne pobalil kufre a zo zámku sa odsťahoval.

(Zdroj: Instagram )

„Bolo to so ženou a Dan sa o tom dozvedel. Strašne ho to ranilo. S Matějom sa rozišiel a vrátil sa do Prahy. Daniel ho veľmi miloval. Aj to, aby si obstarali zámok, bol jeho nápad. Teraz sa mu zosypal svet," povedal pre český Blesk ich zdroj.

Redakcia spomínaného portálu oslovila aj samotného Dana. Ten síce priamo rozchod nepotvrdil, jeho reakcia však hovorí v podstate za všetko. „Ja sa o tom nechcem rozprávať. Prepáčte, ospravedlňujem sa," povedal im smutne podvedený Krejčík a telefón zavesil. Blesk sa snažil skontaktovať aj so Stropnickým, doposiaľ sa im to však nepodarilo.

(Zdroj: Facebook)