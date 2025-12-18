Pri bankomatoch si dávajte EXTRA pozor: Taktiky podvodníkov búrajú bariéry SCI-FI filmov, za pár sekúnd majú heslo!

BRATISLAVA - Výber hotovosti z bankomatu patrí medzi najbežnejšie finančné úkony, ktoré ľudia vykonávajú takmer automaticky. Práve táto rutina však môže byť nebezpečná. Odborníci totiž upozorňujú na nové technologické hrozby, ktoré dokážu zneužiť aj krátku chvíľu nepozornosti a ohroziť úspory nič netušiacich klientov bánk.
Ako upozornil portál Plenum.sk, výskumníci z Glasgowskej univerzity prišli s technológiou, ktorá využíva termovíziu a umelú inteligenciu na odhalenie PIN kódu zadaného na bankomate. Ide o systém nazvaný ThermoSecure, ktorý analyzuje teplotné stopy zanechané na tlačidlách klávesnice krátko po výbere hotovosti.
Teplo ako vodítko pre podvodníkov a umelá inteligencia ako barličky
Teplo, ktoré zostáva na jednotlivých tlačidlách po dotyku prstov, dokáže špeciálna kamera zachytiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Umelá inteligencia následne vyhodnotí, ktoré tlačidlá boli stlačené a v akom poradí. Výsledky testovania sú znepokojujúce. Ak sa analýza vykoná do 20 sekúnd od zadania PIN-u, presnosť určenia správneho kódu dosahuje až 86 percent. Po 30 sekundách síce presnosť klesá na 76 percent, no riziko zneužitia je stále veľmi vysoké.
„Systém ThermoSecure je jasným varovaním, že moderné technológie môžu byť zneužité aj na sofistikované podvody,“ uviedol bezpečnostný expert Mariusz Politowicz. Podľa neho ide o príklad toho, ako sa scenáre, ktoré kedysi patrili do sci-fi filmov, stávajú realitou dostupnou aj pre zločincov.
Po zadaní PIN kódu a výbere peňazí sa pri bankomate ešte chvíľu zdržte
Odborníci zároveň upozorňujú, že podobným rizikám sa dá do veľkej miery predísť jednoduchými opatreniami. Odporúčajú po zadaní PIN kódu chvíľu počkať, aby tlačidlá vychladli, zakrývať klávesnicu druhou rukou a dôkladne si všímať samotný bankomat. Ak na ňom spozorujete neobvyklé kryty, dodatočné zariadenia alebo podozrivé prvky, radšej výber zrušte.
Termovízia však nie je jedinou metódou, ktorú podvodníci používajú. Dlhodobo sa objavujú aj mikro kamery ukryté nad klávesnicou, falošné čítačky kariet či celé napodobené predné panely bankomatov, ktoré pôsobia na prvý pohľad úplne autenticky.
Riziko podvodu často súvisí s nepozornosťou. Hoci sú technológie čoraz vyspelejšie, základná ochrana zostáva rovnaká – obozretnosť, všímavosť a zodpovedné správanie pri každom výbere hotovosti.