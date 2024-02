Moderátorka Televíznych novín (39): TEHOTNÁ!

Mária Chreneková Pietrová (Zdroj: Tv Markíza)

Z Márii Chrenekovej Pietrovej sa čoskoro stane mamička! Spolu s manželom Tomášom Chrenekom sa po 11 rokoch manželstva tešia na prvé bábätko.

Podarilo sa to zistiť denníku Nový čas, ktorému to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. „Začína to na nej byť pomaly vidieť, preto sa radšej mimo vysielania oblieka do širších vecí. Keď je na obrazovke v obtiahnutejších kostýmoch, tak to už začína byť zreteľné,“ prezradil spomínanému denníku človek z Máriinho okolia.

Aj keď je známe, že žije u našich susedov, všetko okolo tehotenstva rieši na Slovensku. „Svoje dieťatko by chcela porodiť priamo v Bratislave. Termín má stanovený na koniec leta,“ dodal zdroj.

(Zdroj: TV Markíza)