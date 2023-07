VAROVANIE krásky z Let’s Dance: Deti jej zmizli pod hladinou... Takmer to dopadlo TRAGICKY

Niekdajšia finalistka Miss Universe SR je dnes dvojnásobnou mamou. Jej synovia Tomi a Alex si na rozdiel od mnohých iných môžu letné kúpanie užívať nielen mimo domova. Súčasťou ich bývania je totiž aj bazén.

Silvia ale aktuálne varuje všetkých rodičov. „Minule som čítala, že veľké množstvo detí sa topí pár metrov od rodičov. Topenie je zákerný „proces“, pretože ho nepočuť, dieťa nevidíte metať rukami, iba potichu zmizne pod vodou,” napísala na sociálnej sieti Instagram.

A tieto slová dokumentovala aj vlastnými skúsenosťami. Bohužiaľ, prešla si tým s oboma chlapcami. „Situácia: Stojím na kraji bazéne, v ruke držím rukáviky pre Alexa, ktoré mu idem nasadiť. On sa v sekunde vrhá do vody po vzore staršieho brata, ktorý už ale vie ako-tak plávať. Samozrejme, hneď mizne pod hladinou. Boli to asi 2 sekundy, kým som ho driapala a vytiahla nad hladinu. Ale bolo to úplne potichu,” zverila s desivým zážitkom kráska.

Pred časom zachraňovala aj svojho staršieho syna. „Tomiho som sa rozhodla dať na plávanie po podobnej situácii spred 2 rokov, keď sa vrhol do bazéne s jedným rukávikom. Nešiel síce rovno ku dnu, ale hlava mu stále mizla pod vodou a keby som sa nepozrela jeho smerom, dopadlo by to tragicky. To sme boli 2 dospeláci v bazéne,” priznala, aké dramatické následky môže mať chvíľka nepozornosti.