TRAPAS známej Slovenky: Vystúpila z lietadla a... FUUUJ!

Sisa Kr patrila k influencerkám, ktoré si televízia Markíza vybrala, aby mapovali tento ročník tanečnej šou Let’s Dance. Tá skončila víťazstvom Jána Koleníka a mnohí zainteresovaní sa potom vybrali na zaslúžené dovolenky.

Silvia Križanová si pre svoju rodinu vybrala francúzske mesto Nice. Ako prezradila svojim fanúšikom, bola tam so svojím partnerom Tomášom sama, neskôr aj so synom Tomim, keď mal rok, a teraz k nim pribudol aj malý Alex. „Tak uvidíme, čo to dá,” tak trochu si povzdychla dvojnásobná mama.

Zdá sa však, že let prebehol bezproblémovo, aspoň, čo sa týka detí. O ich mame sa to úplne povedať nedá. Brunetka si totiž strihla parádny trapas, keď z lietadla vystúpila s poriadne špinavým zadkom. vyzeralo to, akoby mala črevnú nehodu.

Pointa je, samozrejme iná, to ale žiadny náhodný okoloidúci nemohol vedieť. Sise sa podarilo posadiť sa na čokoládu a krásne ju svojím telesným teplom roztopiť. „Keď som vystupovala s dvomi deťmi, vyzerala som pekne pripo...” uviedla s použitím takzvaného hovienkového smajlíka. Nuž, aj také veci sa stávajú. Snáď ich nič horšie na dovolenke nepostretne...