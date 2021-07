Známa Slovenka 10 dní po pôrode: Kilá zhadzuje raketovou rýchlosťou... Aha, koľko váži!

Bývalá modelka má už doma dvoch chlapcov – k staršiemu Tomimu pribudol 28. júna Alex. A v podstate ako každá mamička, aj Sisa odchádzala z pôrodnice o pár kíl ťažšia.

Zdroj: Instagram SK

Zdá sa však, že túto známu mamičku nebudú kilá navyše trápiť dlho. Ako sa totiž najnovšie pochválila na sieti Instagram, váha jej pekne klesá. Za posledných päť dní zhodila viac než dve kilá.

„Je to klišé, ale to, čo dokáže ženské telo, je fakt neuveriteľné. 9 mesiacov sa naťahuje do obrích rozmerov a potom sa postupne zase zmenšuje,” napísala Sisa s tým, že veľkú zásluhu pripisuje dojčeniu. Aktuálne váži necelých 68 kíl a pravdepodobne bude na svojej pôvodnej váhe už čoskoro.

Zdroj: Instagram SK