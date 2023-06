Markizáčka prehovorila o ŤAŽKEJ minulosti: Na pokraji ZRÚTENIA... Nemali ZÁCHOD ani teplú vodu!

Muffy na Farme pôsobila ako mimoriadne silná žena, ktorú len tak niečo nezlomí a keď bolo treba, išla si tvrdo za svojím. Sem-tam síce využila nejakú tú intrigu a cudzie jej neboli ani klebety... Na druhej strane - predsa len hrala o rozprávkovú výhru v podobe desiatok tisíc a bez ostrých lakťov a bojovnosti väčšina súťažiacich ďaleko nezájde.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Dnes už je jasné, že Muffy bola bojovníčkou odjakživa. Nemala totiž na výber. Temperamentná tmavovláska z východného Slovenska vyrastala v mimoriadne skromných podmienkach. „Mala som tiež ťažké detstvo. Závidela som babám, ktoré sa pekne obliekali, keď my sme na to nemali. Do toho chorá mamka, ktorú mi takmer zabili lekári, otec, ktorý sa snažil, aby zarobil akú-takú korunu a mali sme teplo,” rozhovorila sa Martina na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

„Teplá voda z kohútika? Ja som do 15-ky nevedela, čo to je. WC v dome? Neexistovalo. Jedine kadibúdka,” prezradila Muffy s tým, že hoci snívala o vysokej škole, študovať nemohla. Okamžite po skončení školy začala pracovať, aby svojej rodine prispela do rozpočtu. „Ale nevyčítam. Robila som to rada,” dodala úprimne pri spomínaní na roky života, ktoré mali patriť medzi jej najkrajšie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

Keď začala pracovať, pochopila, aké je ťažké obracať sa, aby sa mohla postarať o rodinu, ktorú potrebovala finančne podporiť. „Aby sa mala rodina dobre. O to viac na východe. Závidela som ženám, ktoré mali krásne zuby alebo len pos*até nechty, na ktoré som nemala peniaze,” opísala Muffy, ktorá dodala, že aj napriek ťažkej životnej situácii ju nikdy ani nenapadlo byť zlá a neprajná voči ostatným ľudom a trúsiť na ich adresu odporné poznámky.

„Nikdy v živote by mi nenapadlo písať niekomu otrasné komentáre, správy, niekoho verejne urážať. Aj keď som bola na pokraji zrútenia, že ako žiť ďalej. Kde mám ísť. Kde sa mám posunúť. Nikto nevieme, čo ten druhý prežíva. Ako žije, žil,” dodala Muffy, ktorá si myslí, že ľudia by sa vzájomne nemali urážať a odsudzovať, pokiaľ nekráčali životom v topánkach toho druhého a nevedia, čo má za sebou.