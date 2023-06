Plačková vytočená do NEPRÍČETNOSTI: DLŽOBY a… Vďaka mne ste, KU*VA, ZAROBILI!

Čo je veľa, to je veľa, to si povedala aj slovenská podnikateľka a influencerka Zuzana Strausz Plačková, ktorá v poslednom období zažíva v jej podnikaní nepríjemnú situáciu. Do stavu nepríčetna ju dostali firmy, ktoré s ňou spolupracujú, ale finančné záväzky voči nej si neplnia. Instagramová kráľovná sa už neudržala a servítku si pred ústa v žiadnom prípade nedávala. Padali vskutku silné slová.

„Hnus akože,“ napísala pod svoj príbeh podnikateľka, ktorú nahnevali dlžoby a najmä ľudia, ktorí jej podľa všetkého nevyplatili nemalé peniaze. „Strašne ma vytáčajú neplatiči v štýle, že mám produkt a firma, ktorá ten produkt robí, tak vlastne sa tvári, že všetko je úplne ok, ale, dop*či, mne rok nedali ani cent a oni na tom zarábajú,“ začala rozhorčene Zuzana a neskôr to v nej poriadne vrelo.

„Faktúra, ktorú som im poslala polroka dozadu na niekoľko tisíc euro, nebola vyplatená... Ja neviem, či si tí ľudia myslia, že ja už mám úplne v tej hlave nasraté a že im budem ďalej promovať niečo, z čoho nevidím ani cent a oni sa nabaľujú na tom,“ poznamenala mamička a následne pritvrdila.

„A už ma to fakt dosť vytáča, že si myslia, že som totálna p*ča, ale mne sa normálne už zastavuje rozum... Ako nej*be vám trošku niektorým ľuďom? Veď vďaka mne ste, ku*va, zarobili,“ rozčúlila sa podnikateľka a vulgarizmy sa z jej úst sypali jedna radosť.

Ako ďalej uviedla, spomínaná firma jej dlží už rok nie príliš zanedbateľnú finančnú čiastku a ak jej peniaze nebudú vyplatené, plánuje pritvrdiť ešte viac. Údajne začne zverejňovať všetky mená svojich dlžníkov. „Ja vás budem riešiť menovite a budem z vás robiť kok*tov na sociálnych sieťach, lebo reálne dlžníci ste a oj*bávači,“ dodala vytočená Plačková. Aká bola reakcia jej manžela Reného, keď mu povedala o dlhu, sa dozviete vo videu vyššie.