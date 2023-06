Známa Slovenka po problémoch s prasknutým implantátom: Viac ako 6-hodinová operácia ZADKU!

ISTANBUL - Lela Vémola je známa tým, že obľubuje plastické operácie. Svojimi vylepšeniami sa netají. Pred 7 rokmi si nechala urobiť aj svoje pozadie, no s výsledkom napokon spokojná nebola. Po nejakom čase sa jej pri namáhavej činnosti poškodilo tkanivo a praskol jej implantát. Reoperáciu zadku odkladala veľmi dlhý čas, pretože prišli do toho deti. Až teraz sa konečne odhodlala a našla si doktora, ktorý jej splní jej dlhoročný sen. Za sebou má už viac ako 6-hodinový zákrok!

Lela Vémola, manželka MMA zápasníka Karlosa Vémolu, má za sebou už mnoho plastík. V minulosti si nechala zväčšiť prsia, zadok, ale rozhodla sa aj skrášliť si svoj nos či pery. A práve spomínaná operácia pozadia jej vraj dodnes spôsobovala problémy.

„Dlhé roky som zvažovala, ku komu mám ísť, kde budem mať tú dôveru a hlavne, chcela som vyriešiť svoj veľký problém, ktorý nastal 7 rokov dozadu, keď som si dala urobiť zadok. Dala som si implantáty do zadku a vtedy nastal ten problém, pretože, bohužiaľ, plastický chirurg, ktorý mi to robil, tak mi to urobil zle,” zverila sa na sociálnej sieti s tým, že jej to je veľmi ľúto.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram LC

„Bohužiaľ, pred 6 rokmi som na skútri vyvádzala a veľmi som si poškodila tkanivo a praskol mi implantát, čo ma teda mrzí. Odvtedy som začala mať veľké problémy. Tým, že som mala jedno tehotenstvo, druhé tehotenstvo, stále sa mi tá operácia odďaľovala. Nemala som možnosť niečo s tým spraviť,“ dodala.

Teraz pre Lelu konečne nastal ten vysnený moment a nakoniec sa rozhodla pre kliniku v Istanbule. Po prílete podstúpila všetky predoperačné vyšetrenia a mohla ísť pod nôž. „Konečne idem do toho, aby môj problém vyriešili k mojej spokojnosti,” tešila sa. Zverila sa, že sa jej nevymení len prasknutý implantát, ale zoberie sa jej z tela aj tuk, ktorý sa tam pridá.

Dnes ráno sa svojim fanúšikom prihlásila už po vydarenom 6,5-hodinovom zákroku. „Už mám po vizite, už aj chodím,” povedala nadšene. Sama bola prekvapená z toho, ako zvládla narkózu. Podotkla, že prvý raz po nej nezvracia a je fit. Na záver všetkým odkázala, aby si vyberali čo najlepších plastických chirurgov, ktorí majú len pozitívne recenzie.