NEČAKANÝ krok markizáckych neviest: V šou sa NENÁVIDELI a teraz... SPOLOČNÉ tetovanie!

BRATISLAVA - Tak toto je naozaj prekvapivé! V šou Ruža pre nevestu boli najprv priateľkami, ale potom ich rozdelil boj o toho istého muža. Ich cesty sa na čas rozišli, no a teraz to vyzerá tak, že sa opäť spojili. A už navždy... Aspoň teda na ich telách.

Petrana a Tereza si od začiatku šou Ruža pre nevestu padli do oka. Od kamarátstva ich neodradilo ani to, že bojovali o jedného muža. Spočiatku to vyzeralo tak, že sú priateľkami na život a na smrť, ale po pár epizódach už bolo divákom jasné, koľká bije. Spomínané krásky sa na obrazovkách začali odcudzovať.

Obidve sa "zaľúbili" do Tomáša a žiarlivosť bola na svete. Tereza neprestajne žiarlila na Petranu a nevedela vystáť to, keď jej hovorila o zážitkoch z ich rande. A až pri posledných častiach potetovanej hnedovláske pretiekol pohár trpezlivosti.

Zhodnotila, že bola po celý čas manipulovaná a vôbec nevidela Petranine herecké výkony, ktoré si všimla až ku koncu. No ale vyzerá to tak, že všetko zlé hodili za hlavu a opäť si k sebe v reálnom živote našli cestu. Dokonca to aj patrične spečatili spoločným tetovaním!

„Čo sa stalo vo vile, ostane vo vile! Šou a realita sa nedá zrovnávať, preto aj keď sme úplné iné, nejako nás to k sebe ťahá. Spravili sme si spoločnú spomienku. Nech to dopadlo, ako to dopadlo, celú pravdu sa aj tak nikto nikdy nedozvie hahah," napísala na sociálnu sieť víťazka celej šou a priložila k popisu aj zábery. Pozrite, čo si dali spoločne vytetovať!