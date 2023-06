Obrovské trápenie Mira Jaroša: RAKOVINA udrela opäť a SILNEJŠIE... Operácia nie je možná!

BRATISLAVA - Miro Jaroš (45) má so svojou mamou veľmi blízky vzťah. Snaží sa jej venovať všetok svoj voľný čas. A po zdrvujúcej správe od lekárov o to viac. Najdôležitejšej žene jeho života sa totiž po troch rokoch vrátila zákerná rakovina. A udrela ešte silnejšie. Metastázy sú na takých miestach, ktoré sa nedajú operovať!

Informáciu priniesol denník Nový čas. Pani Štefánia trpí agresívnou a veľmi vzácnou formou rakoviny kože. Na karcinóm z Merkelových buniek sa na Slovensku lieči len 6 pacientov. Mame Mira Jaroša ho prvýkrát diagnostikovali pred tromi rokmi a boj nad chorobou vtedy úspešne zvládla. Aktuálne však prišla zdrvujúca správa - rakovina je späť.

Udrela na inom mieste a ešte silnejšie. „Nie je to dobré... Ako by som to povedal... Mame sa ochorenie vrátilo. Metastázy sa jej rozšírili na takých častiach tela, z ktorých sa nedajú odstrániť. Objavili sa jej v bruchu a na hrudníku. Lekári ju už operovať nebudú,“ prezradil denníku zdrvený syn.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.J.

„Je to špecifická diagnóza. Podľa jej onkológa sa len šesť ľudí na Slovensku lieči na ochorenie karcinóm z Merkelových buniek,“ prekvapil Jaroš. Toto ochorenie postihuje predovšetkým ľudí s poruchou imunitného systému. Pani Jarošovej lekári nasadili imunoterapiu, nakoľko chemoterapia ani rádioterapia do úvahy nepripadajú.

„Bola jej nasadená imunoterapia, ktorú musí brať každé dva týždne. Liečbu prijíma dva mesiace. Boli sme plní očakávania, ako jej to bude zaberať a ako sa bude cítiť. Mama však všetko zvláda. Nebýva unavená. Je silná. Celej rodine veľmi pomáha, že sa nevzdáva a chce bojovať ďalej,“ dodal spevák, ktorý netrpezlivo čaká na verdikt od lekárov. O dva týždne sa dozvie, či sa mamin zdravotný stav zlepšil a či je vážne ochorenie na ústupe. Držíme palce!