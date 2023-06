Známy Slovák už nesmúti: Po rozchode s českou herečkou... TOTO je jeho nová frajerka!

BRATISLAVA - Minulý rok v lete začala verejnosť špekulovať, že slovenský youtuber Daniel Štrauch alias Gogo a česká herečka Anna Kadeřávková sa rozišli. Dvojica tvorila pár niekoľko mesiacov a to, že sú od seba, napokon koncom augusta umelkyňa potvrdila. Gogovi tak nevyšiel ďalší vzťah, ktorý vyzeral naozaj nádejne. Ešte pred Kadeřávkou bola dlhé roky po jeho boku youtuberka Lucia Hrušková (Lucy Pug) a hoci vyzeralo, že je to mimoriadne vážne, ich rozprávka mala smutný koniec. No a teraz...