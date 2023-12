ZLÝ vzťah Mira Jaroša so zosnulým otcom (†57): TERAZ by sa k nemu správal INAK!

Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

Miro Jaroš v minulosti priznal, že jeho vzťah s otcom Pavlom nebol z tých najlepších. Ako otec a syn si k sebe, žiaľ, cestu až do jeho smrti nenašli. Nikdy nepoznal tú pravú otcovskú lásku či podporu a povzbudenie. Vynahradzovala mu to jeho milovaná mama, ktorá aktuálne bojuje so zákernou chorobou.

„Ja som mal oboch rodičov, aj otca. Ale napríklad nemal som nikdy pocit, že by môj otec bol pre mňa vzor. Ani náš vzťah nebol najlepší a dokonca si dovolím povedať, že z toho, aký bol môj otec, som si vedome nezobral nič do života," priznal v rozhovore pre Topky.sk.

Miro Jaroš s mamou (Zdroj: TV Markíza)

Občas sa zamýšľa, že či mohol spraviť niečo inak, aby bol ich vzťah lepší... „A ja napriek tomu, ako som spomínal, že nemal som ideálny vzťah doma, teda so svojím otcom, ale zase na opačnú stranu sa mi to ako keby znásobilo pri mojej mame, tak vnímam tu hodnotu rodiny. A vtedy sa zamyslím a ja napríklad, že hovorím, že nemal som dobrý vzťah s otcom, ale spýtam sa sám seba... Ale spravil som všetko preto, aby som ho mal?" pokračoval.

„Už keď som bol starší mohol som aj ja napríklad vystrieť ruku k nemu a nevyčítať mu iba veci, ktoré mi prekážali. Mohol som, keby... Lenže môj otec už zomrel pred niekoľkými rokmi (2011, pozn. red.) a teraz už je ťažko na to, že čo mohlo byť," vyjadril sa s tým, že teraz by sa k nemu správal inak.

„Napríklad kebyže žije teraz, tak určite sa na to pozerám na celú situáciu úplne inak, pretože viem, že náš otec nám nevedel dať tú lásku, o ktorú som ja strašne bojoval a po ktorej som túžil, lebo samému jemu zomrel otec, keď mal 5 rokov. Čiže ani nevedel, čo od neho chcem. Takže by som sa možno naňho nepozeral tak kriticky. A tým pádom by tam bola aj väčšia šanca na zblíženie. Takže týmto by som možno chcel povedať aj to, že nikdy nie je neskoro, že netreba vidieť veci iba čierno-bielo, ja som ten dobrý a ty si ten zlý, ale možno sa zamyslieť nad tým, že čo môžem urobiť preto, aby sa tá naša situácia medzi nami napravila," povedal na záver. Celý rozhovor s Mirom Jarošom si môžete vypočuť nižšie.