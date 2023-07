Slovenská lekárka REAGUJE na drsné slová českého herca: Z chorých ľudí si robí SRANDU... Mrzí ma to!

Pred pár dňami sme vás na Topkách informovali o tom, že český herec Jaroslav Dušek si v jednom z rozhovorov servítku pred ústa nekládol a narovinu povedal, čo si myslí o rakovine. Niektorým ľuďom však jeho vyjadrenia prišli extrémne neľútostné a scestné.

„Moja maminka zomrela na rakovinu, bola to jej voľba,” uviedol Dušek. „Všetci umreli na rakovinu, babička, dedo z maminej strany... Umreli na rakovinu a vy si myslíte, že ten človek umrie na rakovinu. A ja si myslím, že umrie na to, že nenávidí život,” vyhlásil. Keď sa moderátor Čestmír Strakatý uisťoval, či to umelec myslí naozaj vážne, dostal jednoznačnú odpoveď: „To viem! Ten človek nemá rád život, nemá rád seba!” dodal.

Jeho názory si všimla aj popredná slovenská lekárka Andrea Letanovská, ktorá vo svojom obore pôsobí už dlhé roky. Spomínaná odborníčka je momentálne primárkou Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave a tiež vyučuje aj na univerzitách.

„Dovolím si hovoriť za svojich pacientov, ktorí majú rakovinu a ktorí sa liečia u nás a chcú sa vyliečiť. Garantujem vám, že neviem o ich živote veľa, ale to, ako veľmi túžia žiť, to je na nich patrné. Pán Dušek sa pýta, čo je to rakovina? Keďže nevie, nerozumie tomu, čo je legitímne, lebo nie je lekár, je herec. Tak stačilo by, keby rešpektoval ľudí, ktorí trpia a sú chorí, ale on si z nich robí srandu. On je voči nim cynický a ešte si dovolí súdiť, že je to ich voľba? Že je to ich rozhodnutie?“ rozhorčila sa.

„A čo tie deti? Teraz mi napadlo, koľko detí zomiera na rakovinu. Tie sa ako rozhodli? Kedy sa rozhodli? V akom veku sa rozhodli, že zomrú na rakovinu? Mnohé ani do konca svojho krátkeho života nepochopia, že zomierajú, že majú smrteľnú chorobu,“ pokračovala.

Veľmi ju mrzí, že má niekto takéto názory, ktorými ubližuje druhým. „Musím povedať, že ma veľmi mrzí, že ľudia chorí na rakovinu, trpiaci rodičia detí chorých na rakovinu, musia počúvať takéto hlúposti. Nič okrem jeho herectva nestojí za poznanie a počúvanie, lebo má veľmi pomýlené a veľmi škodlivé názory. Veľmi ma to za všetkých mrzí,“ dodala na záver.