Markizácka hviezda sa nechala vylepšiť: FOTO po PLASTICKEJ OPERÁCII… Pozrite na tú ZMENU!

Johanu Fabišíkovú spoznali diváci vďaka drsnej šou Survivor. Po tom, čo v princípe bojovala o samotné prežitie v nehostinných podmienkach, urobila ďalšie vážne rozhodnutie. Po návrate domov totiž podstúpila plastickú operáciu.

„Tak a je to tu. Tajomstvo prezradené. Niektorým z vás sa to podarilo odhaliť už trošku skôr,“ uviedla na sieti Instagram po tom, čo ju už niektorí fanúšikovia podozrievali, že je akási iná. Johana zverejnila aj zábery, kde jasne vidno, že si pred pár dňami ľahla na operačný stôl a dala si upraviť nos.

Ako sama uviedla, po takejto zmene túžila už dlhšie a vždy to bol jej sen, len sa akosi nevedela k tomu dokopať, no konečne nabrala odvahu a išla do toho. „Každopádne, sny si treba plniť. Ten môj som si v hlave nosila takmer 12 rokov. Nejaký čas to trvalo, kým som sa odhodlala spraviť prvý krok k jeho naplneniu, ale radšej neskôr ako nikdy,“ poznamenala Johana po plastike.

No potom, čo zverejnila zábery nového nosa, pod fotkami začali objavovať komentáre a názory na jej vylepšenie sa veru rôznili. Kým jedni jej nový vzhľad tváre chvália a sú doslova unesení, druhí nevidia najmenšiu zmenu a myslia si, že to vôbec nemuselo byť. „Nevidím rozdiel. Ja by som do toho nešla,“ podotkla jedna z jej sledujúcich.

A vám sa ako pozdáva nový nos markizáckej krásky?