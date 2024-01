Z hviezdy Survivoru STRIPTÉR: Svojou erotickou šou rozpáli všetky ženy!

Súťažiaci reality šou Survivor Matěj Quitt (Zdroj: Tv Markíza)

PRAHA - Matěj Quitt (33) sa do povedomia českej a slovenskej verejnosti dostal vďaka vlaňajšiemu ročníku reality šou Survivor. Tam patril k horúcim favoritom na výhru. 100 tisíc eur sa mu získať síce nepodarilo, no šou mu otvorila dvere k iným príležitostiam... Z televízneho stroskotanca sa stal striptér!

Matěj Quitt patril k najvýraznejším účinkujúcim minuloročnej série šou Survivor. Fanúšičky si okrem iného získal aj svojím vzhľadom. No a najnovšie si jeho vymakané tehličky budú môcť pozrieť aj pri zvodných tancoch - stal sa totiž súčasťou plánovanej strip-show.

„Nemyslím si, že si ma niektorí ľudia môžu zaškatulkovať ako striptéra. Je to divadelno-tanečná šou a nádychom erotiky. Nikto ma nikdy neuvidí tancovať v nejakom klube alebo si ma niekto neobjedná na rozlúčku so slobodou. Na šou uvidíte akrobatov, bude sa tam spievať a tiež o tých ľuďoch nepoviete, že sú to striptéri,“ vysvetlil pre Super.cz Matěj.

Do naha však bývalý "stroskotanec" nepôjde. „Ja by som sa do naha nevyzliekol nikdy. Keď ma Sanchez oslovil s ponukou pridať sa k nim do skupiny, moja prvá otázka bola, aký bude koncert celej tej akcie a čo konkrétne by som robil v tom čísle... Po chvíli mi vysvetlil, že ide vlastne o divadelno-tanečnú šou s nádychom ľahkej erotiky a taký koncept ma baví,“ pokračoval.

Ešte predtým, ako ponuku prijal, si však vypýtal povolenie od partnerky. „Predtým, než som chalanom potvrdil účasť v šou, tak som svoju partnerku oboznámil s možnosťou, ktorá sa mi práve naskytla. Vysvetlil som jej, čo bude vo svojom čísle robiť a aký je celkový koncept. Vzal som ju na jedno predstavenie, aby si urobila obraz. Po šou mi sama povedala, že sa jej to veľmi páčilo, nech do toho idem a nech jej zoženiem lístok,“ dodal Matěj.