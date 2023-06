Bolestivé TAJOMSTVO markizáčky: Staršia sestra spáchala SAMOVRAŽDU!

Pred časom sa bývalá markizáčka Johana Fabišíková, ktorú môžete poznať z účinkovania v reality šou Survivor, podelila o svoju bolestivú minulosť. Detstvo naozaj nemala ľahké. Na vlastnej koži zažila chudobu a kvôli tomu, že nemali dostatok financií je odmala vegetariánkou.

„Pamätám si jedno ráno, keď sme doma nemali ani krém na pleť a mamka si pod oči natierala maslo. Nejedlo sa u nás mäso, pretože na to proste nebolo. Preto som od mala vegetariánka. Nepoznali sme, ako by to mohlo byť inak, ale moje spomienky na detstvo sú napriek všetkému farbisté a hrejivé,” priznala otvorene.

Prezradila však aj to, že si ako 14-ročná prešla smrťou svojej staršej sestry, ktorá ju veľmi zasiahla. „Keď som mala 14, moja jediná staršia sestra Barbora zomrela. Dotklo sa ma niečo medzi nebom a zemou. Je to niečo, čo sa ťažko opisuje. Ako čas plynul, naučila som sa o tom rozprávať a vlastne to prijať, že už ju nikdy nebudem môcť držať za ruku, smiať sa s ňou, rozprávať sa o prvých láskach, byť jej svedkom na svadbe či tešiť sa z jej detí,” uviedla, ale nič bližšie k tomu nepovedala.

Až teraz sa k tomu odhodlala. Pre redakciu Extra.cz ozrejmila, čo sa vlastne stalo. „Ona prehltla lieky. Zobrala si život. To je niečo, s čím, keď máš štrnásť rokov, tak nechceš súperiť vo svojej hlave, že ti zomrela sestra, ktorá sa rozhodla zomrieť. Je to ale niečo, čo mi pomohlo svojím spôsobom do života. Nikdy sa necítim sama. Chýba mi tu. Je to ťažké. Človek sa naučí s tou bolesťou žiť,” popísala Johanka s tým, že toto obdobie vytesnila zo svojich spomienok.

„Ja si to nepamätám. Je to obdobie, ktoré mám v hmle. Pamätám si ten deň, pár dní potom, pamätám si pohreb, momenty, kedy k nám prišla rodina. Ono to bolo také silné, ťažké a boľavé, že človek vytesňuje. To sa stalo aj mne. Je tam veľa vecí, ktoré si nepamätám,” dodala.