Šokujúce PRIZNANIE exmarkizáka Dubničku po 17 rokoch: Lukratívny flek v Markíze získal vďaka KLAMSTVU!

V snahe dosiahnuť niečo po čom túžia, niekedy ľudia spravia čokoľvek. Jasným príkladom tohto tvrdenia je aj bývalý markizácky moderátor Ján Dubnička. Ten v televízií Markíza pôsobil vyše 8 rokov a svojho času patril medzi jej najväčšie hviezdy. No jeho cesta za úspechom a slávou vznikla v podstate malým podvodom.

Galéria fotiek (11) Zdroj: TV MARKÍZA

Ján Dubnička aktuálne pôsobí ako kouč, no a my sme sa s ním prednedávnom stretli a vyspovedali ho. Okrem svojej terajšej kariéry nám čo to porozprával aj o jeho minulosti. A dokonca z neho vypadla informácia, ktorú tajil dlhých 17 rokov. Spätne nás totiž zaujímalo, prečo sa kedysi rozhodol práve pre moderátorsku dráhu v už zmienenej televízii.

„Začínal som v STV v detskej relácii Crn Crn. Účinkoval som v nej jednu sezónu a veľmi rýchlo som pochopil, že štýl, akým je relácia tvorená, teda dramaturgia a scenáre, mi nevyhovujú. Chcel som to oživiť a posunúť do modernejšieho šatu. Ale nestretlo sa to s ohlasom,“ vrátil sa do svojej minulosti Ján Dubnička, ktorý nás svojim následným priznaním celkom slušne šokoval.

Vo vtedajšej STV dal totiž výpoveď a ako argument použil absolútnu lož. „Na konci sezóny, v júni 1998 som povedal, že od septembra nenastúpim, lebo som dostal ponuku z Markízy. Lenže to som si celé vymyslel a v Markíze o mne nikto nevedel,“ prezradil pre Topky.sk bývalý moderátor. Klamstvo sa však nejakým zázrakom premietlo do reality. „Začalo sa leto a ja som musel niečo vymyslieť, aby som v septembri nezažil hanbu,“ poznamenal exmarkizák, ktorému potom prišlo na um, že sa predsa len skontaktuje s kompetentnými v Markíze.

Spočiatku to však práve nádejne nevyzeralo. „Zavolal som pani Judite Gembickej, vtedajšej riaditeľke Centra umeleckej tvorby, že by som chcel moderovať v Markíze. A ona mi povedala: „Teraz sa skončil konkurz, 3000 ľudí, kde ste boli?“. Povedal som jej, že som nechcel zaniknúť v tom množstve ľudí. A tak sme sa stretli, zoznámila ma so šéfdramaturgom Telerána Dušanom Greitágom, urobili sme kamerové skúšky a na dlhý čas ostalo ticho. Proste nič. Hlavou mi išlo, aký to bude trapas, keď tam od septembra nenastúpim,“ zalovil vo svojej pamäti Ján.

Našťastie mu hviezdy boli naklonené a stal sa malý zázrak. „Pamätám si to ako keby to bolo včera. 31.8 mi zvoní telefón a na druhej strane Dušan Greitág. „Starec, no čo je, zajtra nastupuješ, budeš čítať dopravný servis“. A tak sa aj stalo a ja som v septembri začal čítať dopravný servis v Teleráne a o dva týždne na to som tam už bol ako plnohodnotný moderátor,“ zaspomínal si na celý ten príbeh, ktorý počas našej prítomnosti prežil ešte raz.

No... Kto by to bol povedal, že si niekto dopredu vymyslí pozíciu moderátora v Markíze a jeho lož sa premení na skutočnosť. Nie nadarmo sa hovorí, že odvážnemu šťastie praj. Bývalý moderátor si svoju televíznu kariéru v Makríze zabezpečil vďaka klamstvu, ktoré ho napokon dostalo presne tam, kam chcel a dnes už Ján na celú situáciu pozerá s nadhľadom a humorom.