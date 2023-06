Dubnička za MINULOSŤOU v Markíze spravil hrubú čiaru: S nikým nie som v kontakte!

Exmarkizáka Jána Dubničku sme po rokoch vyspovedali a pre Topky.sk odhalil viac zo svojej minulosti. Prezradil, prečo sa rozhodol svoju kariéru moderátora zavesiť na klinec, čo ho aktuálne živí a taktiež sa zdôveril s tým, čo robí vo svojom voľnom čase.

Je o tebe známe, že si moderoval 8 rokov v Markíze a 12 rokov vo všeobecnosti v médiách. Kde u teba nastal ten zlom, že si si povedal: Chcem niečo iné?

„Boli to posledné dva roky v Markíze. Nejako som pociťoval, že toto nie je už pre mňa, že to prostredie mi nevyhovuje. Veľa som premýšľal o tom, či toto je práca, ktorú chcem skutočne robiť celý život. A stále bola odpoveď nie. Pomohlo mi nové vedenie, ktoré vtedy nastúpilo. V lete sa rozhodli zrušiť jedinú reláciu, ktorú som vtedy moderoval, Doma s Markízou, a ponúkli mi moderovanie Telerána. Vnímal som to ako krok späť, a tak som sa rozhodol ponuku neprijať. Myslím, že to bol pre mňa jasný signál, že je čas odísť.“

Prečo si s moderovaním prestal a kam tvoje kroky smerovali ďalej?

„Po odchode z médií v roku 2006 som rok pracoval v reklamnej agentúre ako Key Account Manager a založil si svoju eventovú agentúru. Začalo sa jej dariť, získala kľúčového klienta, a tak som sa na niekoľko rokov venoval tvorbe a realizácií podujatí pre klientov. V roku 2011 sa ku mne dostal osobný rozvoj a začal som sa rozvíjať v tomto smere. Nejako mi to ani nenapadlo riešiť, že už nemoderujem. Ale z moderovania som úplne nevypadol. Moderoval som odborné HR konferencie. A práve tento rok v apríli ma oslovilo jedno nákupné centrum na moderovanie Expo zdravia. Tak som ponuku prijal a naozaj som si to užíval. A vlastne uvedomil som si, že prečo by som nemohol koučovanie a lektorovanie občas „oživiť“ moderovaním.“

Čo ti najviac z toho mediálneho sveta pred kamerami chýba?

„Ja nemám pocit, že by mi niečo výrazne chýbalo. Fakt nie. Mám spokojný život, robím to, čo ma baví, napĺňa a dáva mi zmysel.“

Dobre, ale predsa len, za svoju kariéru moderátora si si určite vytvoril kamarátske a dlhodobé vzťahy. S kým si z bývalých kolegov stále v kontakte ?

„S nikým. Občas si napíšem s mojou prvou moderátorskou partnerkou Zuzkou Novotnou, ktorá žije v Španielsku. Nejakú dobu po odchode z Markízy som bol v kontakte s Martinou Šimkovičovou. A občas sa niekde na akcii stretneme s Paťom Hermanom a prehodíme pár slov. Ale s nikým neudržiavam intenzívny priateľský kontakt.“

A nerozmýšľal si naozaj nad tým, že by si sa vrátil na TV obrazovky, nechýba ti to ?

„Nad úplným návratom v zmysle, že by ma to opäť živilo ako jediný zdroj príjmu, som nerozmýšľal. Daj pokoj. Aj keď, mal som dve ponuky na návrat na obrazovky, ale nezaujali ma natoľko, že by som povedal áno a išiel do toho. Celkom dlhú dobu som produkoval program Bez servítky a bol jeho hlasom. Televízia mi nechýba až tak intenzívne ako rádio. Tam by som sa veľmi rád vrátil a zamoderoval si a mal svoju vlastnú reláciu.“

Čomu sa venuješ teraz a čo ťa živí?

„Je to vzdelávanie a rozvoj ľudí. Som medzinárodne certifikovaný individuálny a tímový kouč. Mal som tú česť pracovať pod vedením praotca koučovania Tima Gallweya. Trénujem vo firmách mäkké zručnosti, pracujem s manažérmi a ich tímami. Som konzultant v Management Consulting spoločnosti. Žil som v Prahe a tam pracoval pre dve vzdelávacie spoločnosti. Napísal som dve knihy. Som autorom nástroja na rozvoj tímov „Team Booster“. Často ma pozývajú ako rečníka na konferencie a podobne.“

Prečo si sa rozhodol ísť práve týmto smerom ?

„Ja neviem, či to úplne bolo moje rozhodnutie, či som si to vybral ja, alebo si to skôr vybralo mňa. V lete 2011 som sa ocitol na narodeninovej párty, kde som nebol pozvaný, ale bol som tam ako doplnok + 1. Oslávenkyňa, bola veľmi príjemná hostiteľka, sadli sme si názorovo a ľudsky. A zrazu sa ma opýtala, prečo ju koučujem. Nevedel som, čo robím, ale znelo to sexy a tajomne. Ale nevenoval som tomu pozornosť. Keď sa ma to opýtala piatykrát, tak som zbystril pozornosť. A ráno googlil, čo tým vlastne myslela a stalo sa. To bol 17. júl. A už o dva mesiace nato som sedel na svojom prvom koučovacom výcviku v Prahe.“

A čo tvoje plány do budúcna ?

„Nie som typ človeka, ktorý si robí nejaké plány na dlhé obdobie. Praktizujem jógu a meditujem, takže sa snažím byť tu a teraz. Ale určite by som sa rád ďalej vzdelával, urobil si psychoterapeutický výcvik. Teraz som skončil prvých 100 hodín učiteľského tréningu v ashtanga joge a rád by som v tom pokračoval. Určite chcem veľa cestovať, športovať a rozvíjať sa rôznymi smermi.“

Na záver, čo by si odkázal budúcim nádejným moderátorom a redaktorom?

„A nielen im, ale všetkým ľuďom chcem odkázať, nech idú za hlasom svojho srdca. Ak ich to volá týmto smerom, nech to skúsia a vyhodnotia, či je to to, čo ich napĺňa a dáva im zmysel. A ak áno, nech idú do toho na 100 %. Tak, ako ja.“