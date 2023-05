Verešovej verejné priznanie: TOTO už ide v jej živote bokom... NEBAVÍ ma to!

BRATISLAVA - Keď robíte niečo pravidelne, môže nastať moment, keď vás to už prestane napĺňať. Niečo také teraz prežíva aj modelka Andrea Verešová (42). Toto už ide v jej živote stranou!

Andrea Verešová je známa svojím vždy dokonalým vzhľadom a tip-top figúrou. Svoj výzor neprezentuje len na mólach, ale aj na sociálnej sieti Instagram. Avšak ako najnovšie priznala, prestáva ju to baviť a napĺňať.

Aktuálne sa okrem modelingu venuje aj svojej novootvorenej právnickej kancelárii v Dubaji. Popri nabitom programe prijala pozvanie aj do jojkárskeho Inkognita, kde sa dnes večer ukáže ako tajný hosť. Hádačov v zložení Michal Hudák, Marián Čekovský, Zuzana Kubovčíková Šebová a Marcel Forgáč poriadne potrápila.

A po hádaní prišiel na rad moderátor Vlado Voštinár, ktorý začal modelku "spovedať". Pri ich debate prišlo aj na tému sociálnych sietí a vtedy Andreine slová prekvapili všetkých prítomných. „Koľko času ti zaberie práca so sociálnymi sieťami?” vyzvedal Voštinár. „Dnes to už je trošku rutina. Človek si po tých rokoch zvykol na veľa vecí, ale samozrejme je to niekedy časovo náročné,” prezradila.

Keďže má na starosti aj milión iných vecí, idú už Facebook a Instagram u nej bokom... „Tým, že mám rodinu, deti, svoje podnikanie, mám nadačný fond, ktorému sa venujem, tak tie sociálne siete idú už trošku stranou,” pokračovala Andrea. „Vážne??" spýtal sa začudovane Vlado.

„Nemám na to už toľko času a ani ma to už toľko nebaví,” šokovala modelka. „Lebo Vladko si kvôli tomu kúpil nový mobil,” zasrandovala Šebová a svojou poznámkou všetkých pobavila. Ako sama priznala, v tomto smere je ešte taká stará škola. Nebaví ju totiž natáčať sa pri všetkom, čo robí a dokumentovať všetko naokolo nej. Príde jej to nanajvýš trápne.

Nenechajte si ujsť dnešnú epizódu Inkognita s Andreou Verešovou a ďalšími hosťami. To, ako sa bude hádačom dariť, sa dozviete na obrazovkách televízie Joj už o 21:50!