Verešová v priesvitnej bielizni: Ukázala VŠETKO… Fanúšikovia jej za PIKANTNÝ DETAIL naložili!

PRAHA - Slovenská modelka Andrea Verešová (42) dokazuje, že stále má čím prekvapiť a šokovať. Najnovšie sa predviedla v sexi spodnej bielizni, ktorá odhalila viac než dosť. Pikantný detail neunikol ani jej fanúšikom a hneď sa do nej pustili!

Hoci má modelka Andrea Verešová po 40-ke, o seba sa patrične stará, čo sa odzrkadľuje aj na jej dokonalých krivkách. Pred pár dňami sa na sociálnej sieti Instagram predviedla v priesvitnej spodnej bielizni a sledovateľom doslova naservírovala svoje telo v plnej kráse.

Jej čipkovaný komplet bol natoľko odvážny, že odhalil aj tie najintímnejšie detaily jej tela. A za to dvojnásobnej mamičke anúšikovia uštedrili poriadnu ľadovú sprchu. „Syn a dcéra musia byť hrdí, že sa mama predvádza takmer nahá,“ kopla si do Miss Slovensko z roku 1999 jedna z jej sledovateliek.

To si, samozrejme, Andrea len tak nenechala. „Som modelka a od víťazstva po Elite model look som si zvykla nie len predvádzať a fotiť v plavkách a v prádle, ale dokonca aj nahá. Naučila som sa byť profesionálna a nehanbiť sa za svoje telo a pokiaľ sa jedná o vkusné, decentné a umelecké snímky, tak ich rada fotím a prezentujem. Zaujímavé, že keď natáča nahá herečka, tak vás to neirituje. Úbohé pokrytectvo,“ vyjadrila sa modelka.

Jej fanúšikovia však ešte pritvrdili. „No neviem, toto mi už príde cez čiarku," napísal jeden z jej sledovatelov, ktorému rovanko ako stovkám ďalších, udrel do očí pikantný detail, ktorý spod čipkovanej bielizne presvital. „Čiarku oholiť,“ znel ďalší z nich. No zdá sa, že si z toho Andrea až takú ťažkú hlavu nerobí. Veď napokon, ako aj ona sama uviedla, je profesionálka.