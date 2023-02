Verešová o svetovom trende NAHOTY: Nerobí mi to problém... Čím nahatejšie, tým veľkolepejšie!

PRAHA - Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová (42) neustále pracuje na svojich dokonalých krivkách. Pred pár dňami na Česko-Slovenskom plese predviedla róbu, na ktorú sa mnohí nevedeli vynadívať. Ukázala veru viac než dosť a zdá sa, že by pokojne zašla aj ďalej.

Slovenská modelka a niekdajšia kráľovná krásy Andrea Verešová sa zúčastnila najväčšej plesovej udalosti tohto roku. Česko-Slovenský ples si nemohla nechať ujsť a patrične sa naň aj pripravovala. Keď prišla so svojím manželom Danielom Volopichom, všetky pohľady smerovali na ňu a na jej dych berúcu róbu od jej dvornej návrhárky Jany Pištejovej, v ktorej bola táto dvojnásobná mamička neprehliadnuteľná a rafinovane odhalenými časťami svojho outfitu všetkých provokovala.

Od samotnej modelky sme zisťovali, ako tento model vznikal a čo evokuje. „S Jankou väčšinou vytvárame niekoľko návrhov, skíc a od toho sa potom odrážame. Ona vytvorí na figuríne našpendlené prvé návrhy. Potom sa od toho odpichujeme a na záver sú dva modely,“ začala Andrea a prezradila, že na výber mala nakoniec dva varianty. „Modré, také veľmi honosné obrovské šaty a potom tieto a ja tomu hovorím, akoby trošku mysteriózne, bohémske, pretože sú viac také jemné a sú veľmi vzdušné a ľahké. Hovorí sa tomu, že to je taká hmla v tme,“ popísala modelka svoju zvolenú róbu.

Andrea rozhodne má čo predviesť a nehanbí sa. Zaujímalo nám preto, či by zašla aj ďalej a čo hovorí na svetový trend zahraničných celebrít, ktoré s obľubou na prichádzajú na spoločenské udalosti pomaly aj "bez všetkého" a sú viac odhalené ako oblečené.

„Teraz sa to začína stávať ešte viac módnym hitom. Nedávno Chiara Ferragni vystúpila v šatách Dior, ktoré evokovali Evu v rúchu Evinom, vlastne bola úplne nahá. Myslím si, že ten trend teraz naozaj začína byť veľmi štýlový, ale Česi a Slováci sú viac konzervatívni, takže to chce ešte nejaký čas a odvahu. Ale na nejakú príležitosť, ako je filmový festival alebo hudobný festival, by som možno vyšla aj v tých jednoduchších šatách,“ poznamenala Andrea a ukázala nám bez zábran priesvitnú spodnú vrstvu svojich šiat.

Každopádne, ako aj ona sama podotkla, ples je predsa len vážnejšia spoločenská udalosť a sú tam určité hranice. No modelka ich pre nás a našu kameru posunula trošku ďalej a pri našom rozhovore sa mierne odviazala.

Andreu v plnej kráse si môžete pozrieť v našom videu vyššie, kde spomenula aj jeden zo svetových festivalov Burning man, kde je trendom chodiť takmer bez šiat. „Čím nahatejšie, tým veľkolepejšie,” vyhlásila modelka.