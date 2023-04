V minulosti najväčšie KAMARÁTKY: Verešová a Vinczeová mali k sebe veľmi BLÍZKO a dokonca… Fúú, to vážne?!

Galéria fotiek (16) Andrea Verešová

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Slovenská modelka Andrea Verešová (42) kedysi súťažila v prestížnej súťaži Elite Model Look. Jej konkurentkou v tom čase bola aj moderátorka Adela Vinczeová (42), kedysi Banášová. No a tieto dve krásky mali k sebe naozaj blízko. Bývali spolu na jednej izbe a nielen to...