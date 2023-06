Hudák v Inkognite ZATIENIL kolegov: Šebová sa ROZČÚLILA... Cítim sa pri tebe ako dážďovka!

BRATISLAVA - Jojkárske Inkognito je naozaj bohaté na rôzne prekvapenia. Tentokrát indícia v druhom kole osvietila Michala Hudáka natoľko, že bez rozmyslu vyhŕkol zo seba profesiu daného hosťa. A to vytočilo jeho kolegyňu Zuzku Šebovú!

Ani tento pondelok nesmie na obrazovkách televízie Joj chýbať obľúbená relácia Inkognito. Štyria hádači v zložení Michal Hudák, Marián Čeky Čekovský, Zuzana Kubovčíková Šebová a Jozef Vajda sa pri hosťoch poriadne zapotia.

K hádaniu samozrejme patrí aj zábava a dobrá atmosféra, ktorá v štúdiu panuje počas celého večera. Ani tentokrát nebude núdza o vtipy či srandovné momenty. Avšak príde aj na vážnejšiu nôtu. Po indícii pri druhej hostke Michal Hudák zo seba bez rozmyslu vyhŕkne jej povolanie. To vyvedie z miery jeho kolegyňu Zuzana Kubovčíkovú Šebovú.

Nápoveda bola kráľovná a Mišovi hneď napadlo, či náhodou slečna nemôže robiť zubnú techničku. „Ona je zubná technička. Robí korunky. Kráľovná ma korunku,” povedal v rýchlosti, aj keď mal slovo Jozef Vajda.

Reakcia Zuzky na seba nenechala dlho čakať! „Michal, to nie je fér. My chceme niekoho sprostejšieho, veď to nie je normálne toto,” reagovala rozhorčene na Hudákovu spontánnosť. „Tak ale naozaj, ja už sa cítim fakt ako dážďovka pri ňom,” dodala a rozosmiala celé publikum.

„To len úvahu som povedal,” ohradil sa hneď Hudák. „Poznáme to, ty dáš jednu úvahu a zrazu je gong,” odpovedala mu Šebová ukrivdene. To, či mal Mišo nakoniec pravdu, sa dozviete dnes večer o 21:50 na obrazovkách televízie Joj.