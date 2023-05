Heriban († 43) sa svojho filmu NEDOŽIL: Rodičia ho čakali v Prahe… Mali ísť spolu na PREMIÉRU!

O BRATISLAVA - V stredu ráno Slovenskom otriasla zdrvujúca správa o smrti obľúbeného herca Dana Heribana († 43). Brmbi, tak ako ho všetci poznajú, bol naozaj pracovne vyťažený, o čom svedčí aj to, že nakrúcal množstvo počinov. Jeden z nich, presnejšie ide o film s názvom Muž, ktorý stál v ceste, mal mať dokonca u našich susedov premiéru práve pred dvomi dňami. Tej sa však už Dano, žiaľ, nedožil. Na slávnostný večer boli pozvaní aj jeho milovaní rodičia, ktorí sa rozhodli prísť do Prahy už o deň skôr, a tak sa o synovej smrti dozvedeli mimo Slovenska...

Dano Heriban nepracoval len na slovenských projektoch, ale aj na českých. Jedným z nich bol aj film Muž, ktorý stal v ceste. V ňom si zahral svoju životnú postavu - Alexandra Dubčeka. Kým u nás má mať tento počin slávnostnú premiéru až v októbri, u našich susedov bola naplánovaná na stredu.

V to ráno však všetkých zasiahla zdrvujúca správa o hercovej smrti. Premiéru sa ale štáb rozhodol nezrušiť a celá sála večer venovala Danovi minútu ticha. Podľa informácii portálu pluska.sk boli do pražskej Lucerny pozvaní aj jeho rodičia, ktorí sa rozhodli prísť do hlavného mesta o deň skôr.

Dano mal za nimi prísť až v stredu a spolu s nimi zájsť na veľkolepé premietanie. Svojho syna sa však už nedočkali...