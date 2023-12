Komička Simona Salátová sa VYDALA: Aha, aká krásna nevesta z nej bola!

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Chcel som niečo originálne, žiadny gýč. Tak sme išli k moru pri západe slnka a tam som pokľakol. Simonka sa len usmiala, takže neviem, či hej, ale prsteň si zobrala,“ napísal Joe Trendy na sociálnej sieti k fotkám zo zásnub. Odvtedy uplynulo 17 mesiacov... A síce nie do roka a do dňa, ale dvojica si už stihla povedať svoje áno.

Dvojica to oznámila podobne, ako v prípade zásnub - na sociálnych sieťach. Komik zverejnil video, v ktorom hovorí: „Simonka, čo by si povedala na to, keby sme sa dnes zobrali?“ pýtal sa ženích zjavne už po obrade. Na prstoch sa dvojici totiž už ligotali zlaté obrúčky, Teodor mal na sebe oblek a nevesta krásne biele šaty s pierkami. Pozrite, aká krásna nevesta z nej bola!

(Zdroj: Instagram Silné reči)