Salátovú neustále dobieha DESIVÉ detstvo: Obálky od EXEKÚTOROV... Dajte mi už pokoj!

Komička Simona Salátová bola ako dieťa spočiatku svedkom toho, ako otec týra mamu. Neskôr sa vraj násilie obrátilo aj proti deťom. Tyran nakoniec skončil za mrežami.

Simonu a jej brata prichýlila stará mama, no neskôr skončili v detskom domove. Potom našla síce útočisko u tety, no tá ju pred maturitou vyhodila z domu. Simona sa tak musela pretĺkať životom bez rodičovskej opory.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram SS

A bohužiaľ, hrôzy detstva sa jej neustále pripomínajú. „Už som si aj trošku zvykla, že aj keby som úplne dokázala vytesniť všetko, čo sa mi stalo v detstve, aj tak ma na to raz za pol roka upozorní obálka od exekútora,” uviedla včera na sieti Instagram.

Nejde o to, že by samotná komička mala nejaké podlžnosti, ale o nezaplatené výživné, ktoré jej dlžia práve rodičia. Exekútori sa snažia od Salátovej zistiť, či nepozná miesto ich pobytu a snažia sa od nej získať spresnenie sumy, ktorú jej dlžia. „20 rokov od momentov, kedy sme sa krčili pred otcom na povale, stále musím odpovedať na takéto otázky stále iným ľuďom,” povzdychla si.

„Niekedy mám chuť do celého sveta kričať, že neviem. Neviem, kde sú, ani ma to nezaujíma, neviem, čo robia a ani koľko mi dlžia. Mám chuť sa pýtať tých ľudí s otázkami, či niekto vôbec môže spočítať, koľko mi dlžia… Bola by som najradšej keby to splácali pokojom,” uviedla na záver Simona, ktorá je už sama mamou.