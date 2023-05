Halčáková začala točiť markizácku Deku a... NOČNÉ MORY o záchode!

BRATISLAVA - Byť známym je často príjemné, no niekedy je popularita aj na príťaž. Strata súkromia spôsobila nočné mory aj Slávke Halčákovej.

Slávka Halčáková je mnohým z minulosti známa aj ako moderátorka obľúbenej relácie Deka 10. Vďaka nej v tom čase patrila k najpopulárnejším osobnostiam.

S tým, že ju zrazu všade spoznávali ľudia, však prišli aj nepríjemné okamihy. „Keď som začala natáčať tu hitparádu Deka alebo viacej točiť, tak som mávala také sny, že nie som sama na wecku, že wecka nemajú steny a že nemôžem sa ani vykakať, vycikať, ani si uprdnúť a v noci som sa zobúdzala, že ježišmária, vidno mi pod nočnú košeľu. Mala som úplne takéto desivé sny, že som stále na očiach,” priznala kolegyni Zuzane Vačkovej v jej relácii Zvedavá Zuza.

Galéria fotiek (2) Zdroj: youtube.com/Zvedavá Zuza

Popularita má, samozrejme, aj svetlé stránky, ktoré si herci užívajú. Ale všetkého priveľa škodí. „Ono je to veľmi príjemné byť na očiach, byť videná, byť počutá a byť oslavovaná, byť na titulkách časopisov, ale toto mám vlastne dodnes, preto chodím rada na kurzy do Čiech, lebo keď ma nepoznajú, aspoň viem, kto som naozaj pre tie baby, že nie je to len také účelové kamarátstvo,” prezradila Slávka, ktorá sa teraz viac venuje kurzom pre ženy, ktoré chcú žiť naplno a objaviť zmysel svojho bytia.