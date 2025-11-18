KONIEC kariéry slávnej herečky! Halčáková prehovorila o zákulisnom boji: Rivalita a faloš...

BRATISLAVA - Dlhé roky patrila medzi najobsadzovanejšie tváre slovenského divadla aj televíznych seriálov. Jej hlas poznali fanúšikovia hollywoodskych filmov a pôsobila ako sebavedomá žena, ktorá má kariéru pevne vo svojich rukách. No to, čo sa odohrávalo v zákulisí, bolo omnoho temnejšie.
Herectvo bolo pre Slávku Halčákovú každodenný chlebíček, no zákulisie divadelného a televízneho sveta jej nie vždy robilo radosť. „Mala som medzi hercami veľa kamarátov, priateľov, ale zároveň aj také rivalky a nebolo to vždy príjemné pri skúšaní,“ otvorene prehovorila v podcaste Poď rásť. „Priznám sa, že nie vždy som zvládala toto zákulisie,“ dodáva bez okolkov. Postupne začala prahnúť po niečom, „čoby nakŕmilo jej dušu“.
Rivalita a napätie v zákulisí boli zrejme tiež jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla herectvo definitívne zavesiť na klinec. „Keď som sa rozhodla, že to herectvo postupne prestanem robiť, tak vtedy sa začalo ukazovať, kto sú takí tí pochlebovači a kto sú naozaj tí blízki ľudia,“ spomína Halčáková.
„Mala som veľmi rada Maroša Zednikoviča. Zavolal mi, keď som ležala v nemocnici s kolenom a pýtal sa, či niečo nepotrebujem. Keď som takto ležala trikrát, ukázalo sa, kto sú naozajstní kamaráti,“ dodáva sympatická herečka. Srdcu jej zostali blízke aj herecké divy Milka Váššáryová a Božidara Turzonovová. „Tiež mám rada Karin Haydu, moju kolegyňu z divadla La Komika. Ona zostala taká pri zemi a taká ľudská,“ dopĺňa.
Slávka bola dlhé roky veľmi úspešnou divadelnou a seriálovou herečkou, ktorú poznalo celé Slovensko a svoj hlas prepožičala aj nejednej hollywoodskej hviezde. Postupne sa však začala vzďaľovať a objavila v sebe spiritualitu, ktorá sa stala jej novou životnou cestou. Dnes sprevádza mužov a ženy pri transformácii a venuje sa sebarozvoju. „Prešla som si mnohými spirituálnymi a liečiteľskými výcvikmi. Zažívam veci, ktoré presahujú bežné vnímanie reality: rôzne zasvätenia, cestovanie v čase, zhmotnenie kameňa, mimotelový zážitok, uzdravenia, reč zvierat, prehĺbila sa mi intuícia, jasnovnímanie. Aj toto je možné,“ napísala pred časom na svojom Instagrame.
