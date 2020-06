Nečakané priznanie Slávky Halčákovej po rokoch: Zamilovaná do tohto známeho muža!

Slávka Halčáková bola hosťom v šou SoaRea, kde ju hostila kamarátka a kolegyňa Renáta Ryníková. Herečka porozprávala o svojom životnom štýle aj kariére, ktorá sa naštartovala aj vďaka istému známemu mužovi.

„Ja keď som začínala robiť tú Deku, tak ma na to museli prehovárať viacerí ľudia a prvý bol režisér Karol Vosátko, s ktorým som ja celú moju kariéru naštartovala, že vďaka nemu som prišla aj do divadla GuNaGu, vďaka nemu som natáčala Deku a robila som nádherné predstavenia,” prezradila Slávka.

A režisérovo meno zaznelo počas rozhovoru viackrát. „Takéto dobré skúsenosti mám aj s režisérom Karolom Vosátkom, ktorého tu veľakrát spomínam, vyzerá to, akoby som bola do neho zamilovaná... Ale, Kari, bola som do teba pred 20 rokmi,” prihovorila sa so smiechom Vosátkovi, ktorý zhodou okolností režisérsky stojí aj za projektom SoaRea.