Markizácka kráska ukázala mladšiu SESTRU: FOTO Wau, veď sú ako cez kopirák!

BRATISLAVA - Krásna Viktoria Niang alias Aicha je známa najmä markizáckym televíznym divákom, a to vďaka účasti v Love Islande či minuloročnej sérii Let's dance. Divákov mimoriadne zaujala hlavne svojím vzhľadom, keďže každému je už na prvý pohľad jasné, že jej v žilách koluje exotická krv. Aicha však v ich rodine nie je jedinou ženou, za ktorou by si mohli muži "vykrútiť krk"...

Aicha chytila šancu za pačesy a po pôsobení v televíznych šou začala byť na Instagrame ešte aktívnejšia, než bola predtým. Fanúšikov teší rôznymi príspevkami, ktoré nestavia len na sexi fotkách, no neraz ponúka aj náhľad do svojho súkromia. No a zdá sa, že influencerka bude čoskoro aj z jej mladšej sestry.

Galéria fotiek (3) Aicha

Práve tá sa na jej instagramovom profile začala objavovať čoraz častejšie – sestry spolu nakrúcajú rôzne vtipné videá. No a sledovateľom exotickej krásky neuniklo, že Aichina mladšia sestra vyzerá takmer ako jej dvojča, jediný väčší rozdiel spočíva v ich výške. Aha na ne, veď vyzerajú ako cez kopirák!