NELEGÁLNE vystúpenie skupiny Hex v centre Bratislavy: Vyfasovali POKUTU!

BRATISLAVA - Hudobná skupina Hex pôsobí na Slovensku už neuveriteľných 34 rokov. Na svojom konte má množstvo albumov a o priazeň fanúšikov tiež nemá núdzu. Ukázalo sa to aj na ich poslednom vystúpení, ktoré sa konalo v centre Bratislavy. Hudobníkov prišlo podporiť mnoho ľudí, keď si len tak na ulici rozložili hudobné nástroje a začali hrať svoje piesne. Myšlienka potešiť svojich priaznivcov bola síce dobrá, ale zrejme nevyšla podľa predstáv. Ako sa neskôr ukázalo, skupina nemala povolenie na hranie, a tak členovia dostali od mestských policajtov pokutu.

Určite každý z vás pozná megahit skupiny Hex s názvom Keď sme sami. Touto piesňou sa dostali do väčšieho povedomia ľudí, hlavne u tej mladšej generácie. Spomínaná kapela má za sebou za 34 rokov pôsobenia na hudobnej scéne toho naozaj veľa. Na konte má nespočetné množstvo koncertov, piesní, ale aj samotných albumov.

No a tentoraz si prichystali pre svojich fanúšikov naozaj nezvyčajné vystúpenie! Skupina Hex sa postarala o závideniahodný zážitok všetkým okoloidúcim, ktorí sa práve prechádzali bratislavským Starým Mestom. Členovia kapely si v poobedných hodinách na ulici rozložili svoje nástroje a začali spievať, čo im hrdlo ráčilo.

Spev Petra Šarkana Nováka prilákal množstvo ľudí, ktorí sa pri nich pristavili a započúvali sa do krásnych tónin ich piesní. Netrvalo to však dlho a príjemnú atmosféru nakoniec prekazila mestská polícia. A bolo po tajnom koncerte! Ako vyšlo neskôr najavo, skupina Hex nemala povolenie na vystúpenie, a práve preto ani takýchto známych ľudí neobišla pokuta od mužov zákona.

Vystavili im pokutový blok na sumu 20 eur, ktorú muzikanti na mieste vyplatili. Exkluzívne miesto pri jednej z bratislavských senzácii, pri Čumilovi, museli hneď opustiť. Skupina sa zrejme do budúcnosti poučí, že každú takúto udalosť treba hlásiť kompetentným.

Samozrejme, ak išlo o akúsi reklamu na ich nový album, mali to skvele premyslené. Veď ich to vyšlo len "dvacku". Viac fotiek z ich pouličného vystúpenia nájdete v našej galérii a video, ako to na ich tajnom koncerte vyzeralo, si môžete pozrieť vyššie.