Zarážajúci čin ťažko chorého Ďuďa (†46): FOTO, z ktorej zamrazí... Chorobu bral s nadhľadom!

BRATISLAVA - Smrť speváka kapely Hex Petra Dudáka (†46) zasiahla nielen hudobný svet, ale aj mnohých fanúšikov. Za Ďuďom, ako ho všetci volali, smútia aj jeho kolegovia z brandže. Napriek tomu, že bojoval so zákernou chorobou, bral ju s nadhľadom a urobil to, čo by mnohým, možno zo strachu, ani len nenapadlo.

Ďuďovi diagnostikovali rakovinu pankreasu a statočne s ňou bojoval. Zákerná choroba však mala silnejšie zbrane a spevák kapely Hex v stredu navždy odišiel do hudobného neba. Aj napriek tomu, že ho rakovina postupne ničila, on bral svoj stav s nadhľadom. Dokonca natoľko, že počas posledného karnevalu Divadla Astorka prišiel v kostýme smrtky, ktorá si po neho v stredu napokon prišla.

Ďuďo bral svoju chorobu s nadhľadom. Na karneval sa obliekol za smrtku. Zdroj: Instagram S.B.

Na to by len tak hocikto odvahu nenašiel. Možno by niektorí mali pocit, že sa takto vysmieva smrti. On mal však zdravý nadhľad a aj takto možno dával chorobe najavo, že sa nebojí a bude bojovať. Na moment z karnevalu si zaspomínal líder skupiny Vidiek Janko Kuric, ktorému Ďuďo svojou maskou doslova vyrazil dych.

„Správa o úmrtí Petra dostala mňa aj celú moju rodinu. Poznali sme sa naozaj dlho. Nedávno sme spolu dokonca boli aj na karnevale Divadla Astorka, kde bol so svojou partnerkou. Prišiel v kostýme smrtky, čo mi celkom vyrazilo dych. Svoju chorobu bral s neskutočným nadhľadom. Najskôr som sa za to na neho hneval, no neskôr sa môj hnev hneď zmenil na obdiv,” vyjadril sa Kuric, pričom v jeho slovách cítiť smútok za kamarátom. Ďuďa vnímal ako nesmierne ľudského, vnímavého a pokorného človeka, ktorý mal neskutočný talent.