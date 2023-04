Pani Advokáto z Bez Servítky sa smeje polovica Slovenska: Ostatní zúria... Drsné odkazy JOJ-ke!

Súčasťou partie, ktorá varí tento týždeň, je aj sympatická pani Anička. Tú hneď v úvode šokovalo, že jej kolega je vegán. Ona totiž vôbec netušila, čo to znamená, a tak jej to Robo musel vysvetliť. Po tom, čo opísal, že nekonzumuje žiadne živočíšne produkty, jej to nedalo okomentovať. „Preto je ten chlapec taký chudý. Lebo neje žiadne mäsko,” povedala s ľútosťou v hlase, akoby si Robo ubližoval.

A to ani zďaleka nebolo všetko. Keď JOJ-ka zverejnila video s ďalšími komentármi pani Aničky, bolo jasné, že vznikli legendárne hlášky, ktoré dosahujú úrovne pani "Kajšmentke". ,,Prisahámbohu, že ja v tej polievke som cítila advokáto,“ vyjadrila sa súťažiaca k paradajkovej polievke, na mysli pritom mala, že cítila chuť "avokáda".

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV JOJ

Rovnaký problém mala aj s už spomínaným so slovom vegán. „Robo je vega... Ehm. Nie vegetarián. Ale vegatér. Vegatarián? Robo je veganista,” vyhlásila a následne sa vo videu ešte ocitla scénka, kde dezert "cheesecake" pomenovala ako "čísker". No a kým väčšina Slovenska sa pri sledovaní videa dusila smiechom, našli sa aj takí, ktorí naložili televízii Joj.

Niektorí diváci si totiž myslia, že obdobných súťažiacich, ako je pani Anna, do šou zapájajú len preto, aby sa ľudia mali z koho vysmievať. ,,To pre toto tam voláte takýchto ľudí, aby ste sa im potom vysmievali? Trochu smutné,“ odkazuje diváčka. ,,A o toto ide. Nie ukázať seriózny program s inšpiráciami na chutné jedlo, ale čo najviac zosmiešniť účinkujúcich bez ohľadu na to, čo im to spôsobí v osobnom živote,“ napísali do diskusií na sociálnych sieťach.

Na druhej strane, účinkujúci dobre vedia, do čoho idú a - povedzme si pravdu - skomoleniny pani Anky mnohým rozhodne spríjemnili deň aj bez toho, aby išlo vyslovene o výsmech.