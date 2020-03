Priznal boj s rakovinou a... o rok zomrel: Ďuďo z Hexu by mal dnes 47 rokov

Peter „Ďuďo“ Dudák sa narodil 11. marca 1973. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír, neskôr vyštudoval Vysokú školu múzických umení a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Zdroj: SITA/Peter Kapusta

Patrí k zakladajúcim členom skupiny Hex, ktorá v roku 2019 oslávila 30 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. "S Ďuďom sme boli medzi siedmou a ôsmou triedou v pionierskom tábore. Vtedy strašne fičala Tublatanka a my sme si hovorili, že by sme aj my mali založiť kapelu. Tak vznikla skupina Hexenšus, a neskôr, keď sme to začali brať trochu vážnejšie, tak sme to skrátili na Hex, aby to lepšie vyniklo," spomínal pre TASR začiatkom leta 2019 Tomáš "Yxo" Dohňanský.

Na konte majú štúdiové albumy Ježiš Kristus nosí krátke nohavice (1992), Abrakadabra (1993), Hex (1994), Ultrapop (1997), Supermarket (1999), Víkend (2002), Nikdy nebolo lepšie (2006), Ty a ja (2010), Tebe (2017), DVD Cesta z mesta (2007), výberovku Všetko najlepšie 2013 – 1992 (2013) a koncertný záznam Live in Stará tržnica (2015).

Svoju hudobnú cestu Hex odštartovali prvým koncertom 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. Odvtedy vystupovali v nezmenenej zostave, ktorej základ tvorili popri Ďuďovi gitarista Martin „Fefe“ Žúži, basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský a bubeník Tibor „Tybyke“ Szabados. Fanúšikov a fanúšičky si získali nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v Maďarsku či Spojených štátoch amerických.

Zdroj: TASR

Prvé správy o Ďuďovej vážnej chorobe prišli v septembri 2019. Lekári mu diagnostikovali rakovinu pankreasu – jednu za najzákernejších, on však bol optimista. „V lete som absolvoval operáciu a následnú rekonvalescenciu. Teraz podstupujem liečbu onkologického ochorenia a postupne sa dostávam do formy,“ povedal vtedy pre Plus 7 dní.

Bohužiaľ, zostaviť sa mu nepodarilo. Peter Dudák zomrel 14. augusta 2019.