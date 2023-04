Survivor spôsobil súťažiacemu vážne zdravotné problémy: Následky musí riešiť aj po šou!

Martina Konečného si diváci streamovacej platformy televízie Markíza všímali aj vďaka jeho výraznému správaniu už od začiatku šou. Aj keď mnohým súťažiacim nebol sympatický a chceli ho vyradiť, v hre sa udržal aj napriek zdravotným problémom, ktoré ho počas šou postretli.

Ako je už dobre známe, drsná šou Survivor si vyžaduje poriadne sebazaprenie. Nedostatok jedla, namáhavé súboje, silné slnko a únava - toto nezvládne len tak každý. Hrdinovia a rebeli to zaručene nemali ľahké a súťaž sa po toľkých týždňoch na nich fyzicky aj psychicky podpísala.

Najviac to bolo vidno hlavne na ich váhe, o čom sme vás už aj na Topkách informovali. Rovnako ako Pítr Havránek, Martin Kulhánek či Petr Švancara, aj Martin drasticky pochudol. Ako sám priznal, z 95 kíl, ktoré mal v prvej epizóde, schudol na 76 kg. „19 kg a vyplynulo to z tej stravy. Padli mi aj svaly a nastalo požieranie – ketóza,” prezradil pre Topky.sk.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.K.

Teraz, keď už všetci súťažiaci ostrov opustili a sú doma, sa postupne začleňujú do normálneho života. Zvykajú si na klasické jedlo a výdobytky modernej doby, ku ktorým počas celých mesiacov nemali prístup. A tiež sa prihovárajú svojim fanúšikom. Martin naposledy priznal, že ho v šou postretol veľmi chúlostivý problém, ktorý musí teraz vyriešiť.

Bývalého jehovistu momentálne trápia hemoroidy. „Stalo sa mi to tam, keďže sme jedli len kokos a lyžicu ryže. Žiadna výživa, minerály, vitamíny, stopové prvky, železo. Cievna stena sa mi poškodila a mám to aj dedičné,” prezradil nám. Bohužiaľ ho to obmedzovalo aj pri súbojoch. „Asi 3 súboje som nemohol, doktor mi zakázal,” priznal.

Potom, ako človek prežije takéto drastické fyzické zmeny, hrozí, že sa postupom času môžu prejaviť aj iné zdravotné ťažkosti. On si však nemyslí, že to je práve jeho prípad. „Myslím si, že neprejavia. Ja totiž v reálnom živote tiež nie som náročný, stravujem sa zdravo,” dodal.

Aj keď ho trápi spomínaný problém, svoju účasť v šou absolútne neľutuje. „Pre mňa to bol najväčší počin v živote, najväčší úspech, ktorý som dokázal. Úplne top pre mňa. Aj keby som si mal ruky, nohy polámať, dal by som to ešte raz,” uzavrel pre Topky.sk