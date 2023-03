DRSNÉ PODMIENKY v markizáckom Survivore: Ukázala KOZY, dostala jedlo!

Súťažiaci na ostrove zdolávajú fyzicky náročné úlohy, no zároveň sa musia vysporiadať aj s nedostatkom jedla. Hlad je naozaj nepríjemný spoločník, a tak sa ostrovania snažia za každú cenu si nejaké jedlo zabezpečiť.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Markíza

Redakcia Super.cz získala informáciu, že umelkyňa Karolína Krézlová ukázala miestnemu rybárovi svoje nahé prsia, aby od neho získala rybu. „Neviem, ako presne to bolo. Skoro všetci sme boli pri ohni a zrazu prišli Andrea, Pavlín a Karolína, že im máme dať sieť na ryby. Potom prišli s veľkou platesou,” uviedol k tomu nedávno vypadnutý Filip Jánoš.

Jeho ďalšie slová ale zneli tak, že informácia o obnažených prednostiach mu nie je cudzia. „Na ostrove je veľká výhoda hovoriť španielsky a byť žena. Ovládaš jazyk, ktorým sa dohovoríš s náhodnými okoloidúcimi a vieš použiť svoje ženské zbrane. A to sa jej podarilo. Je to možno trochu divné, ale boli sme tam štyridsať dní a tá šanca sa naskytla. beriem to s humorom,” vyhlásil bez nepríjemného zhadzovania a súdenia Karolíninho počínania. „Bola to jedna z dvoch takých veľkých rýb, ktoré sa nám podarilo uloviť. Mali sme z toho vývar a kopec jedla,” dodal spokojne.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Markíza

Karolínine odvážne FOTO nájdete v GALÉRII nižšie.