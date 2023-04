Kráska (30) zo Survivoru s plačom priznala INTÍMNY PROBLÉM: Nepríjemná diagnóza… Netýka sa len starých ľudí!

Johana zo Survivoru jednoznačne dokázala, že je hrdinka, keď sa všetkým rozhodla priznať k závažnému a navyše intímnemu problému, o ktorom sa až tak nehovorí. S pravdou vyšla von po prehratom súboji, keď sa jej moderátor Ondřej Novotný spýtal, či by chcela k svojmu výkonu niečo dodať. Hoci sa jej to nehovorilo ľahko a neubránila sa ani slzám, nezostala ticho...

„No, ja mám vlastne taký zdravotný problém,“ začala hanblivo Johana a potom sa priznala. „A je to dosť nepríjemné, ale trpím na inkontinenciu, takže mne vlastne unikal moč celú dobu,“ prehovorila s plačom súťažiaca kráska. Nikto nevedel, ako zareagovať na tieto jej nečakané slová, ale nakoniec ju všetci v tichosti podporili.

Aj samotný moderátor Ondřej Novotný jej vyjadril svoje uznanie. „Klobúk dolu za to, ako si to zvládla. Viac k tomu asi nedokážem povedať. Si statočná – tak, ako si sa k tomu postavila a tak, ako si to zvládla a že to takto nahlas hovoríš,“ poznamenal moderátor.

V skutočnosti o tomto probléme, respektíve skôr nepríjemnom symptóme, sa naozaj veľmi málo hovorí a je to akési tabu. Pritom zo štúdie vyplýva, že len na Slovensku tým trpí pol milióna žien a tiež množstvo mužov, ako uviedla aj Markíza na svojom webe. Keď sa povie inkontinencia, všetkým sa to dozaista spája so starobou, a pritom to tak vôbec nie je a tento problém postihuje aj mladých ľudí.

A čo to vlastne tá inkontinencia je?

Ak nemáme dostatočnú kontrolu nad močovým zvieračom, hovoríme o inkontinencii, laicky povedané o úniku moču. Zvyčajne ide o dôsledok ochabnutia svalov panvového dna. Najčastejšie sa takýto jav môže objaviť po zápale močových ciest, vtedy ide len o dočasný stav, ale takisto môže prerásť do väčších rozmerov a v tom horšom prípade sa definuje ako trvalý, a to už naozaj nie je žiadna sranda.

S takýmto neželaným únikom moču sa stretáva štvrtina až tretina celkovej populácie. Podľa dostupných informácií pri ženách vo veku 30 až 60 rokov hovoríme až o 30%, zatiaľ čo u mužov je to len 5%. Vo všeobecnosti sa však nedá spoliehať na štatistiky pretože veľa ľudí svoje problémy jednoducho tají.

Dôsledkom môže byť aj to, že sa človek izoluje zo spoločenského života, čo môže neskôr prerásť aj do úzkostí či depresií. A preto je potrebné, aby sa verejne hovorilo aj o takejto téme, a to si uvedomila aj spomínaná súťažiaca zo Survivoru. Ak sa takýto problém podchytí včas, je možné sa ho dokonca aj zbaviť a z tohto hľadiska rozhodne netreba podceňovať ani zdravotné prehliadky.

Johanino celé vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu vyššie.