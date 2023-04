Sexi blondína zo Survivoru: Po návrate PRIBRALA, ale... Hneď SI NAŠLA CHLAPA!

Okrem fyzicky náročných aktivít museli súťažiaci v šou Survivor bojovať najmä s nedostatkom jedla. To sa samozrejme odrazilo aj na ich telách. „Zhodila som tam podľa mňa tak 5 až 7 kíl,” prezradila teraz aj Pavlína Sigmundová, ktorá vypadla tesne pred veľkým vážením.

Po návrate z ostrova si však nedostatok jedla okamžite vynahradila. Zrazu akoby sa nevedela dojesť, čo je po toľkom hladovaní celkom prirodzená reakcia. „Takže keď som sa vrátila, tak to veľmi rýchlo išlo hore. Mám teraz nejakých 7 kíl nad pôvodnou váhou, čo je dosť,” priznala portálu Super.cz.

Sexi blondínka však do markizáckej súťaže odchádzala s pomerne nízkou váhou, takže na nej kilá navyše ani nie sú nejako badateľné. Podľa najnovších záberov na sieti Instagram vyzerá výborne.

A určite si to myslí aj jej nový priateľ, ktorého si našla prakticky hneď po opätovnom príchode do Česka. „Áno, mám čerstvý vzťah. Oficiálne sme spolu od 25. marca,” prezradila Pavlína. Podľa spomínaného servera sa zoznámili v Brne a jej partner sa volá Jakub. Na rozdiel do Sigmundovej, ktorá študuje žurnalistiku, zahrala si už aj v projekte Praha – den & noc a chcela by sa v budúcnosti venovať moderovaniu, sa nepohybuje vo svete šoubiznisu.