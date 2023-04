Oznámili PRÍČINU SMRTI Stanislava Párnického (†77): Zdrvená dcéra opísala POSLEDNÉ CHVÍLE!

BRATISLAVA - V piatok v poobedných hodinách verejnoprávna RTVS zverejnila mimoriadne smutnú správu. A síce, že do neba odišiel slovenský režisér Stanislav Párnický (†77). Informáciu pre televíziu potvrdila jeho dcéra Lucia, ktorá teraz prehovorila o posledných chvíľach zosnulej legendy...

O príčine jeho úmrtia sa doteraz nevedelo. Teraz však pre Nový čas prehovorila jeho dcéra. Deň pred jeho smrťou vraj nič nenasvedčovalo tomu, že na druhý deň o milovaného otca príde. „Ešte vo štvrtok večer bol úplne v poriadku,“ povedala Lucia pre spomínaný denník.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

„Bolo to úplne nečakané, dostal infarkt medzi štvrtou a piatou ráno," opísala detaily, z ktorých až mrazí. Hoci sa Párnického snažili zachrániť, žiaľ, už sa to nepodarilo. „Prevoz do nemocnice už, bohužiaľ, neprežil,“ dodala Lucia, ktorá si náhly odchod svojho otca nevie vysvetliť, keďže bol vitálny a netrpel žiadnymi závažnými zdravotnými problémami.

Stanislav Párnický by o necelé dva týždne oslávil svoje 78. narodeniny. Tých sa však už, bohužiaľ, nedožil. Bol uznávaným slovenským režisérom, ktorý má na svojom konte nespočetné množstvo filmov a seriálov. Pod jeho taktovkou vzniklo napríklad aj pokračovanie filmu Štefana Uhra - Pásla kone na betóne s názvom Kone na betóne.

Česť jeho pamiatke.