UNIKLO meno VÍŤAZA Let’s Dance: TENTO TO VYHRÁ… Ďurovčík ZÚRI, v šou KONČÍ!

Po vypadnutí Milana "Juniora" Zimnýkovala a famóznej Heleny Krajčiovej sa na televíziu zvalila obrovská lavína kritiky. Diváci nedokázali pochopiť, ako je možné, že v šou končia talentovaní súťažiaci a v hre zostávajú tí, ktorí tancujú "ako polená". Najviac prepieranými osobnosťami je trojlístok v zložení Maria Cimarra, Mariána Gáboríka a Borisa Valábika.

No a práve posledný menovaný je podľa najnovších informácií tým, ktorý celú šou vyhrá. Ako to je možné? Slovami divákov: Scenár. „Súčasťou dohody s najväčšími hviezdami Let's Dance je aj to, že prvých kolách nevypadnú. Práve preto v šou stále tancujú Marián Gáborík a Mario Cimarro. Takéto hviezdy do šou nezlákate, ak im hrozí, že vypadnú hneď v prvom či druhom kole. Boris je ale úplne výnimočný prípad,” dozvedeli sme sa od nášho zdroja zo zákulisia tanečnej šou.

Podľa uniknutých informácií si mal Valábik titul víťaza zaplatiť. A celú situáciu vraj najhoršie nesie porotcovský kat Ján Ďurovčík, ktorý sa rozhodol v šou skončiť. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že si ústa otváral už po vypadnutí Krajčiovej a Zimnýkovala a svoje rozčarovanie nad neférovosťou dal najavo aj v rozhovoroch s médiami. To, že si "šmatlavý Valábik" (slová divákov, pozn red.) zaplatil svoj triumf, je už však niečo, cez čo sa ako dlhoročný profesionál nedokáže povzniesť.

A prejavilo sa to aj na jeho zdraví. „Jano takmer zinfarktoval. Ako jediný sa nenechal podplatiť. Už niekoľko dní má žalúdočné vredy a pretrvávajúce tiky v ľavom oku, čo nesie o to horšie, že toto oko je jeho obľúbené. Vyhlásil, že s Let's Dance nadobro skončil,” dozvedeli sme sa. K celej veci sme preto oslovili aj samotného Borisa Valábika, ktorý sa na naše počudovanie nijako netajil tým, že využil svoje možnosti.

Podľa našich informácií na svoje víťazstvo minul posledné peniaze, ktoré má ušetrené z čias, keď hral v NHL, čo bolo naozaj dávno. „Nie, hanba ma nefackuje,” ohradil sa Boris. „Stanley cup som nikdy nedržal. A pohár Let's Dance je takmer rovnako veľký a krásne sa trblieta. Preto som sa rozhodol, že do seba konečne zainvestujem, došlo mi, že ak niečo vyhrám, Gáborík ma prestane šikanovať,” hovorí Valábik, ktorý priznal, že k tomu, aby mohol podplatiť všetkých, mu pomohlo aj futbalové mužstvo Poľný Kesov.

„Vedia, že si to zaslúžim. Ja si myslím, že rovnaké možnosti mohli využiť aj ostatní súťažiaci, ak by na to mali. To, že peniaze radšej investujú do uživenia svojej rodiny, je ich problém,” povedal exkluzívne pre Topky.sk Boris, ktorý spolu so svojou manželkou a dcérou teraz žije zo suchých rožkov, no dodal, že to nikto z nich neľutuje, pretože s tancom to myslí naozaj vážne.

„Už traja ľudia mi napísali, že mám nadanie a ja to tak cítim tiež. Preto by som v nasledujúcej sérii Let's Dance rád nahradil choreografa Miňa Kereša, Petra Modrovského alebo Jána Ďurovčíka. Nie je hanba mať talent aj peniaze,” dodal Valábik, pričom po jeho slovách vraj Ďurovčíka previezli na liečenie do Veľkého Zálužia.

Ak ste sa dostali až sem, úprimne sa čudujeme, a gratulujeme, ale ďakujeme.