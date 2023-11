Vážne zranenie Borisa Valábika: ZLOMENINA a otras mozgu... Nebyť TOHTO, bolo by to horšie!

Boris Valábik (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Kontaktný šport, akým je hokej, vie byť miestami naozaj drsný. Svoje o tom vie aj bývalý reprezentant Boris Valábik (37), ktorý tých zranení zažil naozaj veľa. S jedným z nich sa aktuálne podelil. A nebyť tohto, mal by zrejme následky do konca života!

Boris Valábik je bývalý slovenský profesionálny obranca. V hokejovom svete má čo-to za sebou. Ako právy športovec, sa žiaľ nevyhol ani pár zraneniam, ktoré zažil počas svojej kariéry. Jediné z nich aktuálne našiel zdokumentované vo svojom telefóne a podelil sa ním na sociálnej sieti Instagram. Au, to vyzerá poriadne hrozivo!

„Keď má človek priveľa času, nie je to dobré," zavtipkoval v úvode. „Hrabal som sa v telefóne a zistil som, že jediné, fotograficky zdokumentované zranenie, z tých všetkých, je táto fraktúra podočnicového oblúku po príklepe od modrej," zveril sa svojim fanúšikom a priložil záber s obrovským monoklom pod okom.

Ak by nemal na sebe prilbu s plexisklom, mohlo to dopadnúť oveľa horšie! „A áno, nebyť plexiskla, bolo by to horšie, takže pri debate o ochrane tváre hráčov som "pro visor". Názor ľudí musia ovplyvňovať skúsenosti..." dodal s tým, že sa mu ku zlomenine pridružil aj otras mozgu. „Ak sa vám zdám prispatý na tej fotke, to je asi tým otrasom mozgu, ktorý sa tiež zapojil," uzavrel.