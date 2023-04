A JE TO TU: Zuzana Plačková PRVÝKRÁT ukázala syna... Dojímavé slová, FOTO och, ten je rozkošný!

Malý Dion má síce na Instagrame svoj vlastný profil a pyšní rodičia často zdieľajú aj spoločné fotky, jeho tvár ale zásadne ukrávajú, prípadne prekrývajú emotikonmi. „Na sociálnych sieťach neviete, kto sa skrýva za rôznymi profilmi. Sú tam rôzni úchyláci. Sú proste rôzni ľudia, ktorí vedia dieťa aj cez fotku, pokiaľ mu vidieť oči, urieknuť a kadejaké takéto pliagy. Má ešte len štyri mesiace a nechcem, aby bol na sociálnej sieti teraz," vysvetľovala pred pár mesiacmi temperamentná tmavovláska.

Na verejnosti ale maličkého až tak urputne neschováva. „Vôbec. Taktiež koľkokrát prídu za mnou aj ľudia v Pinku, že môžeme sa pozrieť do kočíka? Ja s tým nemám vôbec žiaden problém, keď sú tí ľudia slušní, normálni," vyjadrila sa prominentná mamička, ktorá teraz predsa len urobila výnimku a podobizeň Dionka zverejnila aj na sociálnej sieti Instagram. Nie však tú aktuálnu. Zuzana na profile ukázala fotku z čias, keď bol jej synček ešte novorodenec v perinke.

A k nežnému záberu krásneho chlapčeka pridala vrúcne slová, ktoré celý Instagram roztopili. „Je nestkutočné, ako ten čas letí. Tu si mal len štyri dni a teraz máš už sedem mesiacov. Sedem najkrajších mesiacov nášho života. Práve ty, Dion, si musel do nášho života prísť a naučiť nás žiť. Naučiť nás, čo je najdôležitejšie a ukázať, kam až môže siahať láska. Si to najkrajšie, čo nám život dal. Milujeme ťa," napísala k fotke, ktorú si môžete pozrieť nižšie. No nie je nádherný?