Slovenská rocková kráľovná prespievala SVETOVÝ HIT: VIDEO Je ona NORMÁLNA?!

BRATISLAVA - Hoci je rocková hudba vo svete mimoriadne populárna, na Slovensku má omnoho menšie zastúpenie než inde v zahraničí. Na domácej scéne tej ženskej časti kraľuje Lenka LeRa Rakar, ktorá je verejnosti najmä ako herečka. Lenže, keď sa so svojou kapelou postaví za mikrofón... To čo dala?!

To, že má Lenka zlato v hrdle, nie je žiadna novinka. Jej výnimočný chrapľák, aký v našich končinách nemá obdobu, však konečne dostal priestor zažiariť tak, ako sa patrí. LeRa sa totiž v plnej pare vrátila z materskej dovolenky a rozbehla reláciu Rock On, ktorú moderuje spoločne s legendárnym Pavlom Drapákom. V šou sa počas každého týždňa striedajú výnimoční hostia z rockovej scény, no a aby toho nebolo málo, za mikrofónom robí poriadne "rošambo" aj LeRa sama.

V najnovšej epizóde sa predviedla s kultovou rockovou peckou What's up, ktorú pôvodne naspievali 4non blondes. A fanúšikom drsnej hudby rovno "odstrelilo dekel". „Ja som si hovoril, že fú, toto som zvedavý. Ale to čo ona odpálila, to som fakt nečakal," či „Je tá žena normálna? Počúvam to už asi piatykrát a stále mám spadnutú čeľusť. Wau," diskutujú rockoví nadšeni na sociálnych sieťach.

No a keďže je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť, pozrite si spomínané video vyššie v článku. A určite nevynechajte ani to pod ním. Tam si totiž LeRa strúhla duet krásnou Kristínou Mečko, ďalšou herečkou, ktorá sa na pódiu mení na dokonalú rockovú dračicu!