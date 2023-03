VZBURA divákov Let's Dance: Favoritka vypadla, POLENÁ zostávajú... PRESTÁVAME to pozerať!

V poradí už štvrté kolo tanečnej šou sa stalo tým najdojímavejším, nieslo sa totiž v znamení "lásky". Celebritní tanečníci mohli tento raz svoj tanec venovať človeku, ktorý je v ich živote ten najdôležitejší, ktorého najviac ľúbia či obdivujú. Slzy neudržali viacerí súťažiaci a tiež pozvaní hostia. Pred kamerami sa rozplakali napríklad Ivana Gáborík, Mário Cimarro a aj Zlatica Švajdová Puškárová.

Táto nedeľa sa stala nezabudnuteľnou vďaka otvorenosti, úprimnosti a aj pre mnohé dojímavé momenty. No a zdá sa, že divákom zarezonuje v pamäti aj kvôli niečomu inému. Keď prišlo na vyraďovanie, nikto nečakal, že práve Helena Krajčiová a Fabio Belluci budú musieť súťaž opustiť. Na herečkiných očiach bolo viditeť isté sklamanie, ale nakoniec odchádzala so vztýčenou hlavou.

„Ja odchádzam s veľmi dobrým pocitom, všetky kolá som si užila. Verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak... ja som, ľudia, schudla. Je pre mňa pekný pocit, že sme tu nechali... že som si to obľúbila, najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý si zasluži viac," zneli jej záverečné slová. Rozčarovanie z výsledkov neskrývali ani ostatní súťažiaci.

V zóne ohrozenia sa podľa mnohých divákov, niektorí favoriti celej súťaže ocitli neprávom. Týkalo sa to napríklad aj Gabiky Marcinkovej, ktorá každým kolom predvádza dychvyrážajúce výkony. Inak to nebolo ani pri samotnej Helene, a práve kvôli tomu, to ľudí rozčúlilo. Zatiaľ, čo podľa nich polená, ako sami nazvali dvojicu tanečníkov Valábik a Cimarro, v súťaži ostávajú, výborná tanečnica vypadla.

„Vôbec ma neprekvapí, keď budú vo finále Valábik, Gáborík a Cimarro, ktorý má v sebe asi toľko temperamentu a vášne, ako báčik z Chochoľova. Že sa pri týchto polenách ocitnú v zóne ohrozenia Krajčiová a Marcinková, je trapas na entú. Tu už vôbec nejde o tanec. Škoda pozerať,“ znel komentár od jednej z diváčok.

„Po dnešku som veľmi sklamaná. Nemám nič proti trojici pánov Valábik, Gáborík a Cimarro, ale keď sa hodnotí tanec, tak nemala určite vypadnúť favoritka Krajčiová. Prestávam to pozerať!“ napísala rozhorčene zase ďalšia. No a podobných vyjadrení pod príspevkom na Facebooku, kde Markíza oznámila, kto tentoraz súťaž nadobro opustí, by sa dalo nájsť kvantum.

Helena Krajčiová a Fabio Belucci Let´s Dance

Všetci sa však zhodovali na jednom. V súťaži sa podľa nich nachádzajú horší od Heleny, ktorí tam už vôbec nemajú čo hľadať. Fanúšikovia tanečnej šou cítia sklamanie a vyzerá to tak, že väčšina súťaž kvôli tomu odmieta pozerať. „Vidieť, že je to šou. Inak by leteli tie dve polienka. Otras... Už ma to ani nebaví pozerať, vážne,“ uzavrela istá žena, ktorej postavenie voči rozhodnutiu je jasné. Tak čo, aký máte názor vy?