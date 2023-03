4. kolo Let's Dance: Krajčiovej SESTRA ako cez kopirák, Gáborík v SLZÁCH a... Títo FAKT VYPADLI?!

Večer otvoril oznam, kde moderátor Viktor Vincze uviedol, že Heňa Farkašová tancovať nebude, keďže bojuje s koronavírusom. Jej tanečný partner Marek Klič sedel v hľadisku, no a paralympionička fanúšikom a divákom poslala videoodkaz, kde vyjadrila smútok, že nemôže tancovať, zároveň však dodala, že dúfa, že sa na parket vrátil. Na rekonvalescenciu má totižto len týždeň. Ak by vynechala aj ďalšie kolo, do súťaže by sa už vrátiť nemohla.

Prvou súťažiacou celebritou večera bola Henrieta Krajčiová. A keďže toto kolo bolo venované láske, televízia odvysielala dokrútky z tréningov, kde prišli tancujúce osobnosti navštíviť ich najbližší. Za obľúbenou herečkou prišla jej sestra Katka. „Pomáha mi odmalička. Kryje mi chrbát," povedala dojato so slzami v očiach. "To je obojstranné," dodala jej sestra, ktorá vyzerala akoby ju s Henrietou naklonovali a ich podoba je priam nepopierateľná.

Jedným z najvýraznejšh čísel, ktoré porote vyrazili dych, bolo vystúpenie Dominiky Roškovej a Richarda Autnera, ktorí si vytancovali neuveriteľných 38 bodov. „Vy ste tancovali jednu techniku za druhou a tancovali ste to tak, že mi to bralo dych," tešila sa totálne nadchnutá Tatiana Drexler. "Desinu" im nedal, ako inak, len Ján Ďurovčík. Slovami chvály však nešetril! „Bolo to dobré, bolo to skvelé, povedal by som, že to bolo nádherné. Tak vybozkávaj ručičky-nožičky vedľa. Ona je skvelá choreografka," adresoval hercovi, pričom narážal na jeho nádhernú a talentovanú tanečnú partnerku Dominiku.

Divákov zasa totálne dostali Ivana a Marián Gáboríkovci. Hokejista totiž počas tréningu samby ukázal svojich rodičov. A hoci majú mnohé nevesty so svokrovcami vyhrotený vzťah, bolo vidno, že Ivana tých svojich zbožňuje. Krásna tanečnica nešetrila slovami vďaky a v dokrútke sa dokonca od dojatia rozplakala. A čo na vystúpenie svojho syna povedali Gáborikovci starší?

„Mne sa to veľmi páčilo. Keby mal hokejovú výstroj, beriem to ako samozrejmé. Toto mi je trošku zvláštne," povedal Mariánov otec na otázku, aké to je, sledovať svojho syna vrtieť bokmi v kostýme s pierkami, v ktorom nápadne pripomínal kanárika. O mimoriadne emotívny moment s rodinou sa postaral aj Boris Valábik. Ten totiž ukázal svoju dcéru Viki, ktorá je už veľká slečna a to, aký je Boris perfektný otec, dokonca dostalo aj Jána Ďurovčíka, pričom sa zdalo, že obávaný kat ledva držal slzy.

Ten bol nadšený aj z výkonu Jany Kovalčíkovej a jej waltzu. „Vieš, čo bolo zlé? Nič," povedal Ďurovčík. Po čom herečke vybehli slzy a napriek tomu, že jej potom režisér vytkol nejaký detail, svoje hodnotenie zakončil jasne. „Ja som sa zamiloval," vyhlásil a Janka sa zaradila k ďalším osobnostiam, ktorým v tento večer ušla slzička.

No a o zlatý klinec večera sa postaral benjamín tejto šou - moderátor Vratko Sirági, ktorý nastúpil minulý týždeň, ako náhrada za Máriu Čírovú. A jeho tango spôsobilo ešte väčšiu senzáciu ako úvodný tanec z minulého týždňa. Po dokonalom vystúpení bol tentokrát dojatý porotca Janko Koleník. „Je veľmi dobré, že si v tejto šou. Preto, aký máš príbeh, aké nosíš posolstvo. Aké hodnoty vyznávaš," nechal sa počuť na adresu talentovaného moderátora, ku ktorému sa Tatiana Drexler vyjadrila, že „išiel ako tlaková vlna."

No a napokon prišlo k samotnému vyraďovaniu. Na záver to bolo medzi Gabikou Marcinkovou a Henrietou Krajčiovou, pričom obe tieto dámy patrili k veľkým favoritom. Šou napokon musela opustiť práve druhá menovaná. „Ja odchádzam s veľmi dobrým pocitom, všetky kolá som si užila. Verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak... ja som ľudia schudla. Je pre mňa pekný pocit, že sme tu nechali,... že som si to obľúbila, najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý si zasluži viac," povedala na záver Krajčiová, ktorá si podľa prvých ohlasov fanúšikov absolútne nezaslúžila vypadnúť.

