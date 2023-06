Schudnutá Krajčiová (48): V plavkách ukázala TOP figúru!

Helena Krajčiová pred časom hviezdila v markizáckom projekte Let's Dance. Herečka a jej tanečný partner Fabio Belluci boli horúcimi favoritmi na víťazov. Žiaľ, nečakane museli súťaž opustiť v štvrtom kole. To sa mnohým nepáčilo.

Ryšavka to však zobrala s hrdosťou. „Ja odchádzam s veľmi dobrým pocitom, všetky kolá som si užila. Verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak... Ja som, ľudia, schudla. Je pre mňa pekný pocit, že sme tu nechali,... že som si to obľúbila, najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý si zaslúži viac,” vyjadrila sa v tom čase.

Galéria fotiek () Zdroj: Tv Markíza

Na herečke už bolo vtedy badať, že zhodila nejaké kilá. Náročné tréningy niekoľkokrát do týždňa jej vyformovali figúru, s ktorou môže byť nadmieru spokojná. Najnovšie svoju top postavu ukázala v plavkách!

Nejedna žena v jej veku jej môže závidieť. Biely kúpací odev jej doslova ubral roky a vyzerá v ňom veľmi sviežo. Veď pozrite sami. A jej spokojný výraz tiež hovorí za všetko...