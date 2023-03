Súťažiaci zo Survivor chce dražiť svoje SMRADĽAVÉ oblečenie: NECHUTNÉ… Páchne ako BEZDOMOVEC!

PRAHA - Bývalý súťažiaci Petr Havránek (26) sa nedávno vrátil z reality šou Survivor, kde bojoval o rozprávkovú výhru v neľahkých podmienkach. V divočine strávil viac ako mesiac s jediným tričkom a teplákmi. Tie si po dlhých týždňoch na ostrove priniesol späť domov. A teraz uvažuje, že by oblečenie vydražil, ale... Je to nechutné, veď páchnu ako bezdomovec!

Peter Havránek sa do povedomia širokej verejnosti dostal vďaka markizáckej reality šou Love Island, kde našiel svoju spriaznenú dušu Gabrielu Gašpárovú. No súťažiť sa mu zachcelo opäť, a tak sa ocitol v ďalšej šou Survivor, kde v nehostinných podmienkach opusteného ostrova bojoval o prežitie. No zo súťaže nedávno vypadol.

A hneď ako sa vrátil domov, myslel aj na svojich stálych fanúšikov a okrem zážitkov zo spomínanej šou, sa s nimi podelil aj o niečo nie príliš vábivé. Na sociálnej sieti Instagram im ukázal, čo má v batohu každý súťažiaci Survivoru. „Tričko, plavky, tepláky, mikina, ponožky, trenky, topánky, tie sme dostali všetci rovnaké,“ vymenoval Peter svoj zoznam použitého oblečenia, ktoré mal na sebe po celý čas. Samozrejme, všetko len po jednom kuse.

Galéria fotiek (7) Peter Havránek zo Survivor

Zdroj: Instagram P.H.

Pri tom všetkom sa mu v hlave zrodila bláznivá myšlienka, ktorou sa zjavne inšpiroval aj od svojich sledovatelov, a to že by tie smradľavé veci mohol dražiť. „Daj to do dražby čuchačom,“ napísal zo srandy jeden z jeho priaznivcov a modrooký blondiak sa toho hneď chytil. „Som otvorený ponukám, každopádne Gabriela bude asi prihadzovať najviac,“ škodoradostne poznamenal.

No tej to veru podľa všetkého nie je po chuti a niet sa ani čomu čudovať. Pri prezeraní smradľavého a použitého oblečenia skonštatovala: „Toto by si si podľa mňa mal dať zarámovať,“ s humorom podotkla jeho priateľka. „Ja sa normálne toho bojím chytať. Ja by som čakala, že to bude smrdieť inak. To je úplne iný pach. To je ako bezdomovec, akoby si sa váľal mesiac pri kontajneroch,“ dodala jeho drahá.

No ktovie ako s tým nakoniec Pítr naloží a či sa nájdu ľudia, ktorí by boli ochotní za jeho špinavé a prepotené oblečenie zo zmienenej šou zaplatiť. Každopádne fetiše ľudí sú rôzne. Použité veci od Petra a reakciu jeho priateľky, si môžete pozrieť vo videu vyššie.

Galéria fotiek (7) Peter Havránek zo Survivor

Zdroj: Instagram P.H.